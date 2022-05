In Eilbek stießen zwei Autos zusammen. Eins von ihnen landete auf dem Dach.

Polizei Hamburg Zwei Autos kollidieren in Eilbek – vier Verletzte

Hamburg. In Hamburg-Eilbek hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage mitteilt, sind gegen 18.20 Uhr auf der Kreuzung Maxstraße/Eilbektal zwei Autos miteinander kollidiert. Der Zusammenstoß war so heftig, dass eins der Autos auf dem Dach landete. Wie genau es dazu kam, ist noch nicht bekannt.

Zwei der Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Foto: Michael Arning

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Drei wurden vom Rettungsdienst versorgt, davon kamen zwei ins Krankenhaus. Die Maxstraße und die Straße Eilbektal sind rund um die Unfallstelle voll gesperrt.