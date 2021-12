Corona Hamburg: Wo es noch Termine zum Impfen und Boostern gibt

Hamburg. Lange Warteschlangen vor Impfzentren, ausgebuchte Hausarztpraxen – einen Impftermin in Hamburg zu bekommen, scheint derzeit schwierig. Viele Ärzte und Impfzentren haben jedoch noch Kapazitäten. Die Praxisgemeinschaft Falkenried hat am Montag ein Impfzentrum an den Landungsbrücken eröffnet.

Im Jugend- und Kulturzentrum (JUKZ) am Stintfang (Alfred-Wegener-Weg 3) gibt es im dritten Stock Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen für Personen ab zwölf Jahren (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Geimpft wird mit Biontech und Moderna. Mitzubringen sind ein Personal- und Impfausweis.

Ein Tipp der Sozialbehörde, um die Warteschlange vor der Impfung zu umgehen: Nicht direkt zu beginn der Impfzeit kommen.

Corona Hamburg: Hier gibt es noch Impftermine

Die Anästhesie Praxis Blankenese bietet gegenüber vom Bahnhof Dammtor (Rothenbaumchaussee 2) Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. Termine lassen sich noch für denselben Tag vereinbaren. Geimpft wird montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 12 bis 15 Uhr.

In Wellingsbüttel (Rabenhorst 1) hat ein „Pop-Up Impfzentrum“ eröffnet. Termine können auch kurzfristig online gebucht werden. Der Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfung ist jedoch Voraussetzung, um eine Booster-Impfung zu erhalten. Wenn medizinische Gründe vorliegen ist nach Rücksprache mit dem impfenden Arzt eine Auffrisch-Impfung bereits nach fünf Monaten möglich. Zur Verfügung stehen Biontech und Moderna.

Impfangebote nicht direkt zu Beginn aufsuchen

Auch bei den mobilen Impfangeboten der Stadt können im Dezember noch kurzfristig Termine vereinbart werden. Eine geringe Auslastung bei den städtischen Angeboten ohne Termin gibt es in Mitte (Caffamacherreihe 1-3), sonntags von 11 bis 17 Uhr, in Bergedorf (Chrysanderstraße 4), donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie in den Kühnehöfen in Altona (Tasköprüstraße 1-3), wo montags, dienstags und mittwochs von 13 bis 19 Uhr geimpft wird.

Die Sozialbehörde weist darauf hin, dass es zu Beginn der offenen Angebote häufig eine längere Schlange gibt, die sich im Laufe der Zeit jedoch auflöst. Sie empfiehlt daher, die Impfangebote nicht direkt zu Beginn der Impfzeit aufzusuchen. Die Angebote bestehen über mehrere Stunden. Zum Nachmittag oder Abend hin seien die Wartezeiten derzeit sehr kurz. Eine Auflistung aller offenen Impfangebote findet sich unter www.hamburg.de/corona-impfstationen.