Polizei Hamburg: Smart überschlägt sich – Fahrerin schwerverletzt

Hamburg. Am Mittwochnachmittag ist eine 26-Jährige bei einem Unfall in Rissen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Smart auf der Sülldorfer Landstraße unterwegs. Gegen 17.15 Uhr fuhr sie auf ein anderes Auto auf. Anschließend kam ihr Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Aufprall muss sehr heftig gewesen sein. Denn wie die Polizei weiter mitteilt, waren die Autoteile über einen Bereich von 200 Metern verteilt.