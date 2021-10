Willkommen in der Winterwunderwelt, willkommen in der Schweiz!

Tief einatmen, die Augen schließen, die Lungen mit klarer Luft fluten. Inmitten strahlend-weißer Schneelandschaften, unberührter Natur, reinigenden kalten Temperaturen und dem Glitzern der Sonnenstrahlen auf den Gletschern. Die Schweiz – ein Land wie aus dem Bilderbuch.

Mit seinen weiten Pisten, steilen Couloirs und riesigen Halfpipes gilt unser malerisches Nachbarland seit jeher als Eldorado für Wintersportler. Mehr als 200 Skigebiete bieten Skifahrern und Snowboardern alles, was das Herz begehrt.

Ankommen und wohlfühlen – die Schweizer Snow Sport Hotels

Mit der Planung des Urlaubs beginnt bereits die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres. Damit der Aufenthalt für alle Wintersportfans perfekt wird, gibt es die Snow Sport Hotels.

Diese Unterkünfte sind das Paradies für alle Schneesportler – ideal, um sich nach einem actionreichen Tag auf der Piste oder Loipe zu erholen, das Equipment zu warten und am nächsten Tag wieder auf dem Berg zu sein. Hier stehen die Bedürfnisse der Gäste ganz oben.

Das erwartet die Gäste

Geselligkeit:

Nicht nur das sportliche, sondern vor allem das gastronomische Angebot in Kombination mit einer hohen Aufenthaltsqualität ist integraler Bestandteil der Snow Sports Hotels.

Abenteuer:

Mitten im Skigebiet und mit der Möglichkeit eine Fülle diverser Wintersportaktivitäten auszuüben, ist jeder Schneeliebhaber voll in seinem Element.

Verlässlichkeit:

Dank auf Wintersportler ausgerichtete Dienstleistungen und einer optimalen Infrastruktur verbringen Gäste unbeschwerte Ferien.

Hier ein kleiner Überblick der Häuser, die für die Snow Sport Hotels in Kooperation stehen:

Für Schneesportliebhaber: das Hotel Nira Alpina

Hotel Nira Alpina

Wer einmal das Oberengadin entdeckt hat, will immer wieder an diesen paradiesischen Ort zurück. Am höchsten Punkt im malerischen Dorf Surlej befindet sich das Hotel Nira Alpina. Es glitzert im Sonnenlicht. Die besondere Lage direkt an der Skipiste macht es zum idealen Ausgangspunkt für Schneesportler. Draußen lauern endlose sportliche Abenteuer, drinnen erwartet die Gäste Gemütlichkeit pur – inklusive Whirlpool mit Blick direkt auf das wunderbare Bergpanorama.

So köstlich schmeckt die Schweiz – nationale Spezialitäten

Und was darf nach einem ereignisreichen Tag auf der Piste und in der zauberhaften Winterlandschaft auf keinen Fall fehlen? Natürlich, ein köstliches Essen!

Die Schweizer Kulinarik hat einige Köstlichkeiten zu bieten, um den Akku wieder aufzuladen – oder einfach, um Leib und Seele zu verwöhnen.

Fondue in Sörenberg, Luzern-Vierwaldstättersee.

Ein Klassiker: Fribourger Fondue moitié-moitié

Fondue auf dem Moléson, Fribourg Region.

Warum ausgerechnet eine heiße „Käsesuppe“ zum Schweizer Nationalgericht avancierte, ist bislang nicht hundertprozentig geklärt. Vermutet wird jedoch, dass der Ursprung in der Zeichensprache begründet liegt: Ähnlich der vier Kulturen und Sprachen der Schweiz verbinden sich beim Fondue auch mehrere Teile zu einem großen Ganzen. Demokratisch wird in geselliger Runde geteilt, dazu getrunken, geplaudert und gelacht.

Das Fribourger Fondue moitié-moiutié, sprich „halb und halb“, besteht zu einer Hälfte aus Gruyère, zur anderen aus Vacherin Käse. Mit frischem Weißbrot, einem köstlichen Wein oder heißem Grog ein absoluter Hochgenuss!

Unvergleichlich cremig: Walliser Raclette AOP

Raclette in der Refuge Solalex, Waadtland.

Ein Käse, der mit so viel Liebe und Herzblut hergestellt wird, dankt es mit seinem besonderen Geschmack. Die reichhaltige Walliser Bergflora, das mediterrane Klima und nicht zuletzt die traditionelle Verarbeitung sind die drei Geheimnisse, die dem Walliser Raclette AOP seine unverwechselbare Note verleihen.

Zart cremig, wohlduftend und betörend genießerisch verführt er Feinschmecker mit seinem einzigartigen Aroma.

Traditionell wird der halbharte, vollfette Rohmilchkäse über dem Holzkohlenfeuer abgestrichen und mit Kartoffeln sowie einem spritzigen Glas Fendant serviert.

Von schlicht bis extravagant immer ein Genuss: Rösti

Rösti mit Käse und Spiegelei überbacken.

Was ein Graben trennt, wird durch die Kulinarik vereint: Röstis sind auf beiden Seiten des Rösti-Grabens sowohl bei Deutschschweizern als auch Romands eine beliebte kulinarische Köstlichkeit. Die Kartoffelvariation gilt sogar als Schweizer Nationalgericht. Jede Region hat hierfür ihre ganz eigene Zubereitungsart – die Berner beispielsweise sind für ihre besonders knusprigen Butterrösti bekannt.

Hier finden Sie ein paar typische Rezepte.

Mit Sorgfalt gereift und zubereitet: Bündnerfleisch

Auf den saftigen grünen Bündner Weiden genießen die Schweizer Rinder nur das Beste der Natur. Das macht sich auch beim Fleisch bemerkbar: Bündnerfleisch bietet erstklassiges Rindfleisch, an der frischen Alpenluft getrocknet und mit seiner speziellen Würzmischung versehen. Nach zehn bis 15 Wochen hat das Fleisch seine optimale Genussreife erreicht.

Um den wahren Geschmack dieses köstlichen Klassikers ganz unverfälscht zu genießen, wird es ganz traditionell und spartanisch mit frischem Weißbrot und einem Glas Wein serviert.

Bündnerfleischproduzent Brügger in Parpan.

Auch Naschkatzen und -kater kommen in der Schweiz auf ihre genüsslichen Kosten. Ein paar süße Ausblicke gefällig?

Aber Vorsicht: Die folgenden Köstlichkeiten sind süß, lecker und gehaltvoll – in jedem Fall jedoch eine Sünde wert!

Die traditionelle Engadiner Nusstorte.

Süßer Mürbeteig in Perfektion: Engadiner Nusstorte

Von außen fast schon unscheinbar, hat es diese süße Leckerei in sich: „Fuatsha grassa“, wie die Engadiner ihre traditionelle Nusstorte nennen, besteht aus einem fluffigen Mürbeteig gefüllt mit einer nahezu betörenden Mischung aus Nüssen, Honig, Karamell und Rahm. Angeregt durch ihre Reisen nach Italien, Frankreich und Amerika im 18. Jahrhunderten, brachten Engadiner Zuckerbäcker das Backwerk zurück in der Heimat zur Perfektion.

Heute verführt die Engadiner Nusstorte die süße Leckermäulchen in der ganzen Welt.

Schokolade in Perfektion - als Kuchen.

Passt zu jeder Gelegenheit: Schokolade

„Forschungen haben ergeben, dass 14 von 10 Menschen Schokolade mögen“ – zumindest, wenn man der amerikanischen Komödiantin und Autorin Sandra Boynton Glauben schenken mag. Selbst, wer die Schweiz noch nie besucht hat – was eine Schande ist! – der weiß, dass unsere Landnachbarn die Kunst der Chocolatiers bis zur Perfektion beherrschen. Dabei ist es ganz egal, ob ganz schlicht zum Brot, zum Espresso, Wein, zum Whisky, Cognac – oder einfach nur pur.

Schokoladenfans können sich gewiss sein: In der Schweiz werden sie ihr persönliches Schlaraffenland finden.

Hier können Sie den Schweizer Chocolatiers einmal live über die Schulter schauen.

Schneeschuhtour

Für Wanderer & Co.: Fünf „sanfte“ Winter-Vergnügen

Steile Pisten runterzusausen ist nicht jedermanns Sache. Doch auch ohne actionreichen Wintersport kann man die zauberhafte Schneelandschaft der Schweiz aktiv genießen.

Hier finden Sie fünf „sanfte“ Inspirationen, die Ihnen mit Sicherheit viel Spaß bringen werden:

Wallis: Schneeschuhtour in der Aletsch Arena

Schneeschuhtour in der Aletsch Arena

Die Weite, die frische Luft, die Stille, die lediglich vom Knarzen des Schnees unter Ihren Füßen durchbrochen wird: Auf einer geführten Schneeschuhtour tauchen Sie unmittelbar in die einmalige Walliser Berglandschaft ein. Darüber hinaus kommen Sie nicht nur in den Genuss dieser eindrucksvollen und unvergleichlichen Gipfelwelt, die Touren sind zudem gespickt mit vielen interessanten Geschichten vom erfahren „Schneeschuh-Pionier“.

Schweben auch Sie über den Schnee der Walliser Berggipfel.

Region Bern: Velogemel in Grindelwald

Velogemel in Grindelwald

Der erste Eindruck hält, was er verspricht: Ein Velogemel macht ebenso viel Spaß, wie seine Optik verspricht! Das Gerät – eine Mischung aus Fahrrad, Schlitten und Ski – wurde jedoch nicht ausschließlich zur Unterhaltung erfunden. Denn bereits vor über 100 Jahren diente der einspurige Lenkschlitten den Grindelwaldern als alltägliches Fortbewegungsmittel. Unter anderem auf der Schlittelbahn „Big Pintenfritz“ – mit insgesamt 15 Kilometern die längste in Europa – haben Sie die Möglichkeit, mit dem Gefährt über den Schnee zu sausen.

Hier erfahren Sie mehr über Ihr neues Lieblingshobby.

Region Bern: Winterwanderung

Geschichtsträchtig wird es auf dieser Winterwanderung in Bern: Der alte Saumpfad von Kandersteg-Sunnbüehl auf den Gemmipass hat eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter diente die Route als bedeutendste Verbindung zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis. Berühmtheiten wie Mark Twain, Lenin und Picasso kehrten einst in dem idyllischen Gasthaus, der einstigen Zollstation, ein. Die Tour führt durch eine einsame, eindrucksvolle und einzigartige Winterlandschaft – und mit etwas Glück können Sie auf der Passhöhe sogar einen heimischen Bartgeier beobachten.

Hier finden Sie Einzelheiten zur Route.

Fribourg Region: Fondue auf dem Moléson

Entspannte Geselligkeit mit einem Hauch von Romantik erwartet Sie bei einem Ausflug auf den Moléson. Ob nach einem ereignisreichen Tag auf der Piste oder einfach, um einen wohligen Abend zu genießen – in Plan-Francey erleben Sie immer einen unvergesslichen und stimmungsvollen Ausklang. Das moderne, heimelige Restaurant auf 1.520 m ü. M., das Sie mit der Standseilbahn erreichen und Sie mit typischen Freiburger Spezialitäten wie dem beliebten Fondue moitié-moitié verwöhnt, bietet zudem einen unvergleichlichen Blick über die Hügel des Greyerzerlandes und die imposanten Berge der Voralpen.

Erleben Sie einen romantischen Sonnenuntergang in Plan-Francey.

Graubünden: Eisfischen auf dem Silsersee

Hier ist Geduld gefragt: Nahezu meditative Stille inmitten einer zauberhaften Winterlandschaft und in klarer Luft erwartet Sie beim Eisfischen auf dem Silsersee – ein winterliches Outdoor-Erlebnis der besonderen Art. Warm eingepackt und mit Eisbohrer gewappnet suchen Sie sich die perfekte Stelle für ein Loch in der Eisdecke des zugefrorenen Silsersees. Sind alle Vorbereitungen getroffen gilt, es mit Spannung auszuharren. Derweil können Sie die warmen Sonnenstrahlen genießen und ein, zwei Gänge runterschalten, die Gedanken schweifen lassen und in den Moment eintauchen.

„Petri Heil“ – beim Eisfischen auf dem Silsersee.

4 Für Actionfans: Fünf abenteuerliche Winter-Vergnügen

Rasante Pisten, steile Abfahrten – die meisten Wintersportler lieben Action und Abenteuer! Keine Frage, dass die Schweiz als Wintersporthochburg die Träume eines jeden Skifahrers und Snowboarders wahr werden lässt.

Bei diesen fünf Abenteuern können sich Actionfans nach Herzenslust auspowern:

Graubünden: Chixxs On Board

Chixxs On Board

Von wegen die abenteuerliche snowboardsche Freestylekunst liegt fest in Männerhand – bei den Snowboardcamps der „Chixxs On Board“ in Arosa Lenzerheide beweist das wahre starke Geschlecht, wie Snowboarden richtig geht! In vier Freestyle-Parks können sowohl Anfängerinnen als auch Fortgeschrittene unter Anleitung der erfahrenen Snowboarderin Tanja Angst ihrer Leidenschaft auf dem Brett freien Lauf lassen.

Hier gibt es alles über die „Chixxs On Board“.

Luzern-Vierwaldstättersee: Schneesportspaß in Engelberg

Nichts für blutige Wintersport-Anfänger ist das Abenteuer in Engelberg-Titlis: Aus 2.000 Höhenmetern können Adrenalinjunkies auf der Talabfahrt ihre Nerven auf die Zerreißprobe stellen. Insbesondere die zahlreichen Freeride-Varianten des umfangreichen Pistenangebots locken stehts abenteuerhungrige Wintersportbegeistere auf den 3.000er. Nach Herzenslust können Sie hier Ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen – und das aufgrund des langanhaltenden Winters in Engelberg sogar von Oktober bis in den Mai hinein.

Hier gibt es einen virtuellen Eindruck des Freeride-Eldorados.

Waadtland: Einstieg ins Skitouring

Alles andere als ein gemütlicher Winterspaziergang ist das Skitourengehen. Da es neben trainierten Beinen und einer guten Kondition auch einiges an Expertenwissen erfordert, gibt es daher in Villars professionelle Kurse, um den sicheren Einstieg in das Skitouring zu gewährleisten. Auch markierte Routen, für die zunächst weder Schulungen in Karten- noch Lawinenkunde notwendig sind, können für Skitour-Neulinge bereits eine Herausforderung sein. Ein spezielles Einsteiger-Package mit allem, was notwendig ist, gibt es vor Ort – sowie natürlich Tipps zu Material und Technik vom Profi.

Hier gibt es einen Einblick in das beliebte Skitouring.

Graubünden: Traumabfahrt Scuol

Sie trägt ihren Titel als „Traumpiste“ zurecht: Ohne störende Geräusche von Skiliften lädt die sanfte Talabfahrt Scuol in Salaniva auf 2.710 Metern ü. M. zum Träumen ein. Inmitten der Unterengadiner Bergwelt gelegen, können Sie hier auf der Sonnenterrasse der Sömi Bar bei einer kleinen Verschnaufpause einen unvergleichlichen Panoramablick genießen, bevor es mit der rasanten Waldabfahrt weitergeht. In dem Unterengadiner Dorf Sent endet das Skigebiet Motta Naluns auf 1.430 Höhenmetern. Von hier aus gelangen Sie bequem zurück zur Talstation in Scuol.

Hier können Sie bereits virtuell die Traumpiste Scuol hinuntergleiten.

Graubünden: Grenzenloses Skivergnügen in Samnaun

Hier wird das Skifahren zu einem wahren Genuss: In Samnaun warten perfekt präparierte Pisten, moderne Bergbahnen und dank der hohen Lage optimale Schneesicherheit auf alle Wintersportfans. Kaum eine Region bietet so optimale Bedingungen, wie das kleine idyllische Dorf im östlichsten Zipfel der Schweiz. Auf einer Höhe von 1.800 Metern ü. M. liegt es eingebettet in einer einmaligen Bergwelt – jedoch keineswegs verschlafen: Wer sich auf den 239 mit modernen Transportanlagen, Snowparks und permanent eingerichteten Skicross-Pisten sowie über Berggrat und Landesgrenze hinweg mit dem Tiroler Wintersportort Ischgl verbundenen Pistenkilometern ausreichend ausgetobt hat, fährt über die Talabfahrt einfach direkt ins Herz des beschaulichen und zollfreien Bergdorfs zurück.

Grenzenloses Skivergnügen in malerischer Bergidylle.

