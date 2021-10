Polizei: Das wird teuer: 18-Jähriger rast betrunken in Trafo-Station

Nordhorn. Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag betrunken in eine Trafo-Station in Nordhorn gerast und dabei leicht verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Auto deutlich zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Beamten den Mann anhalten wollten, floh er. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen die Trafo-Station.

Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 160.000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Wegen der beschädigten Station könnte es am Sonntag noch zu Stromausfällen kommen. Der Autofahrer muss sich in einem Strafverfahren verantworten.