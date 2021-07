Autobahn 25 wird Baustelle bis in den Herbst

Die Brücken im Verlauf der B5 über die A1 werden derzeit erneuert, was zu Verkehrsbehinderungen auf der Bergedorfer Straße führt. Hier Bilder von den Arbeiten im April 2021. Nun wird auch noch auf der A25, der zweiten wichtigen Route für die Bergedorfer in die Hamburger City der Asphalt erneuert, was ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen führen wird.