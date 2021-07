Impfen im Kreis Lauenburg jetzt auch ohne Termin

Von Mittwoch bis Sonntag entfällt am Dialogweg in Geesthacht zu bestimmten Zeiten die Terminpflicht bei der Corona-Impfung.

Geesthacht. Der Fortschritt beim Impfen gegen das Coronavirus ist ins Stocken geraten. Um wieder Tempo in die Kampagne zu bekommen, stellen einige Impfzentren in Schleswig-Holstein verstärkt auf Angebote ohne vorherige Terminvereinbarung um.

Die beiden Standorte im Kreis Herzogtum Lauenburg – am Dialogweg in Geesthacht und in Alt-Mölln – erweitern das offene Angebot bereits am heutigen Donnerstag. In Geesthacht gibt es dann auch die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, in Alt-Mölln steht nur Moderna zur Verfügung.

Vakzine gibt es je nach Verfügbarkeit

Diese beiden Vakzine gibt es je nach Verfügbarkeit nun immer von Mittwoch bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr ohne Termin. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, mit dem seit Anfang Juli knapp 1000 Personen ohne Termin geimpft wurden, gibt es ebenfalls von Mittwoch bis Sonntag, aber jetzt immer vormittags zwischen 9.30 und 12 Uhr.

Allerdings warteten am Dienstag noch 598 Menschen, die sich Mitte Juni nach dem Wegfall der Priorisierung für das Impfzentrum Geesthacht registriert hatten, auf ihren Termin. Bei diesen dürfte die Nachricht des Wegfalls der Terminpflicht zumindest Kopfschütteln erzeugen.

Rund drei Prozent der vereinbarten Impftermine werden nicht wahrgenommen

„Die Termine für registrierte Personen werden wochenweise zugewiesen, variieren nach Kapazität des Impfzentrums und hängen auch davon ab, wie viele Zweitimpfungen anstehen“, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Kiel. Er ging jedoch davon aus, dass alle Wartenden im Laufe dieser Woche einen Termin in Geesthacht erhalten werden.

Dagegen werden aktuell landesweit im Schnitt rund 400 Impftermine pro Tag nicht wahrgenommen. Das sind rund drei Prozent. Diesen Restimpfstoff täglich unter die Leute zu bringen, fällt den Kreisen, die Prioritätslisten mit Personen führen, die sie kurzfristig anrufen, zunehmend schwerer – auch daher fällt die Terminvergabe weg.

Wer keinen Termin hat, muss mit Wartezeiten rechnen

Impfungen mit zuvor vereinbartem Termin finden unverändert statt. „Es steht jedem, der einen Termin hat, aber jederzeit frei zu einem offenen Termin zu gehen“, betonte der Sprecher des Ministeriums. Ohne Termin muss aber mit Wartezeit gerechnet werden, da diese Personen zwischen die Terminimpfungen geschoben werden. Zudem ist die Impfstoffmenge begrenzt, geimpft wird ohne Termin nur solange der Vorrat reicht.

Am Mittwoch waren 62,3 Prozent aller Schleswig-Holsteiner einmal geimpft. Vollständigen Impfschutz haben 45,5 Prozent.