Hamburg: 1000-Pfund schwere Fliegerbombe ist entschärft

Hamburg. In Hamburg-Wilhelmsburg ist am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle eine 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie lag sechs Meter tief im Wasser auf dem sogenannten Punica Gelände am Reiherstieg-Hauptdeich, auf dem in der Vergangenheit schon häufiger Fliegerbomben gefunden wurden.

Vom Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 1000 Metern festgelegt. Die Autobahn A 7 war nicht betroffen. Die umliegenden Straßen waren gesperrt. Die Bombe konnte gegen 19.10 erfolgreich entschärft werden. Die Sperrungen wurden anschließend aufgehoben.

Die #HHBombe wurde um 19:10 Uhr erfolgreich durch die Spezialisten des #Kampfmittelräumdienst entschärft.



Alle Maßnahmen werden zurückgenommen. 🔥❤️ pic.twitter.com/oaBzO2n1tn — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) May 27, 2021

Erst in der vergangenen Woche war auf dem Gelände schon eine Fliegerbombe gefunden worden.