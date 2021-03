Hamburg. Seit 17 Uhr gibt es eine Sperrung auf der Bahnstrecke von Hamburg Richtung Norden für den Fernverkehr. Wegen eines Feuerwehreinstazes ist die Strecke zwischen Pinneberg und Langenfelde gesperrt.

Züge aus Neumünster und Kiel mit dem Ziel Hamburg enden in Pinneberg. In der Gegenrichtung enden die Züge in Langenfelde. Deswegen fahren auch keine S-Bahnen der Linien 3 und 21 zwischen Altona und Pinneberg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.