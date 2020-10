Hamburg: Schwarzfahren wird gesuchtem Mann zum Verhängnis

Eine Fahrt in der S-Bahn endete für einen 51-Jährigen am Bahnhof Altona mit einer Festnahme.

Hamburg. Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Altona festgenommen. Der 51 Jahre alte Mann war zuvor in einer S-Bahn der Linie S 3 zwischen den Stationen Königstraße und Altona in eine Fahrscheinkontrolle geraten. Er konnte den Kontrolleuren keine Fahrkarte vorweisen.

Die Beamten überprüften anschließend im Bahnhof Altona die Personalien des Mannes. Und siehe da: Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Er hatte eine geforderte Geldstrafe wegen Körperverletzung nicht gezahlt und hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen einer Leistungserschleichung eingeleitet.

( ade )