Schleswig-Holstein Fliegerbombe in Kiel wird entschärft – per Fernsteuerung

Kiel. In Kiel wird am Sonntag erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Sie war bei Arbeiten am Holsteinstadion entdeckt worden. Von 11 Uhr an wurden Straßen gesperrt, darunter auch die Bundesstraßen 76 und 503. Bis 12 Uhr müssen alle rund 2600 Anwohner aus fast 2000 Haushalten in dem Bereich ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Die Bombe ist in einem schlechten Zustand. Um die beiden Zünder sicher entfernen zu können, setzen die Kampfmittelräumer eine ferngesteuerte Wasserschneidetechnik ein. Daher rechnet die Polizei mit einer längeren Dauer der Entschärfungsarbeiten. Es handelt sich um eine amerikanische Fliegerbombe von 500 Pfund.

Anwohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten. Als Ersatzunterkunft steht die Tallinnhalle der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule im Elendsredder 26 in Kiel bereit. Erst vor wenigen Tagen waren bereits im Kieler Stadtteil Schwentinental und Wellingdorf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

( dpa/ade )