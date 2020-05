Kattwykbrücke in Harburg: Güterzug kollidiert mit Auto – Sperrung

Kollision: Der Zug schob das Auto auf der Kattwykbrücke etwa 40 Meter vor sich her.

Moorburg. In der Nacht zum Sonntag ist auf der Kattwykbrücke ein Auto mit einem 5000 Tonnen schweren Güterzug kollidiert. Dieser war mit Eisenerz beladen vom Hansaport in Richtung Maschen unterwegs. Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr. Der Fahrer des Audi hatte auf der Wilhelmsburger Seite der Brücke offenbar das Rotlicht missachtet und war an der geschlossenen Halbschranke vorbei auf die 290 Meter lange Brücke gefahren.

Etwa in der Mitte der Brücke kam ihm der Zug entgegen. Der Autofahrer versuchte noch, rechtsseitig am Zug vorbei zu kommen. Dabei kollidierte er mit der vorderen der beiden Loks, die den 700 Meter langen Zug der Hafenbahn zogen.

Auto wird von Zug mitgeschleift

Der Zug schob das Auto etwa 40 Meter vor sich her, bevor er zum Stehen kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten den Fahrer. Entgegen erster Meldungen war dieser nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, er konnte leicht verletzt aus seinem demolierten Wagen klettern. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Kattwykbrücke war wegen des Unfalls für etwas über drei Stunden – bis 6:15 Uhr – gesperrt.

( zv )