Corona in Hamburg: Ärzte sehen Erfolge gegen das Virus in Gefahr

Wer an einem Atemwegsinfekt leidet, muss für ein Attest wieder in eine Praxis. Mediziner: "Seuchenhygienischer Unsinn".

Coronavirus Hamburgs Ärzte sehen Erfolge gegen Corona in Gefahr

Hamburger Ärzte sind entsetzt darüber, dass Patienten mit Erkrankungen der oberen Atemwege ab Montag wieder in die Arztpraxen zur Anamnese kommen müssen. „Dies gefährdet die bisherigen Erfolge in der Eindämmung der Coronapandemie“, sagt Frank Stüven, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hamburg und niedergelassener Allgemeinmediziner in Nettelnburg.

Corona in Hamburg: Hausärzte warnen vor Gang in die Praxen

„Die bisherige Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung hat uns geholfen, infektiöse von nicht-infektiösen Patienten zu trennen. Das wird durch die verfrühte Rollerückwärts nun wieder schwierig. Als Folge werden sich unsere Mehrfacherkrankten noch weniger in die Praxen trauen, obwohl es nötig ist“, so Stüven. Diese Meinung vertreten bundesweit alle 17 Landesverbände des Hausärzteverbandes.

Zudem haben die Praxen immer noch nicht genug Schutzkleidung, so dass die neue Regelung außerdem die Gesundheit der Praxismitarbeiter und -mitarbeiterinnen unnötig gefährdet, heißt es in einer Mitteilung des Hausärzteverband Hamburg.

Stopp der Ausnahme gefährdet Corona-Erfolge

Einen Missbrauch der telefonischen Regelung sieht Stüven nicht. Gerade Hausärzte kennen ihre Patienten sehr gut und könnten einschätzen, ob jemand die Situation ausnutzen will. „Wenn ich jemanden sehen muss, um die Schwere seiner Erkrankung zu erkennen, bestelle ich die Patienten in die Praxis ein“. Hausärzte seien der Schutzwall um die Krankenhäuser, um diese vor Überlastung zu schützen, sechs von sieben Coronapatienten werden ambulant behandelt.

„Eine Rückkehr zur alten Regelung verletzt diesen Schutzwall und gefährdet völlig unnötig unsere Patienten“, äußert Stüven entsetzt.

Ärzte fürchten mehr Coronapatienten in den Praxen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte die Ausnahmeregelung, nach der eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Versicherte mit Erkrankungen der oberen Atemwege auch telefonisch nach ärztlicher Anamnese festgestellt werden konnte, wieder gestoppt.

"Insbesondere Coronapatienten müssen jetzt in die schutzmäßig nicht richtig ausgestatteten Praxen kommen. Das ist seuchenhygienischer Unsinn und auf Druck der Arbeitgeber wohl zustande gekommen", sagt Matthias Riedl, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der medicum Hamburg MVZ GmbH. "Es bedeutet aber auch, dass man Praxen zu Super-Spreadern macht. Wir müssen jetzt die Organisation wieder umstellen und die Mitarbeiter informieren und beruhigen. Die haben zunehmend mehr Angst sich anzustecken."