Alex katz: Große  Pop-Art-Schau  am  Klosterstern

Im großen Schaufenster zum Jungfrauenthal hin locken Miniaturen im kleinen Schwarzen Besucher ins Innere der Galerie, wo „Coca Cola-Girls“ um Aufmerksamkeit werben und gestylte Großstädterinnen ihren kühlen Blick hinter Sonnenbrillen verbergen. „The One and Only“, die große Einzelausstellung über Alex Katz in der Galerie Schimming, fügt sich perfekt ins Harvestehuder Ambiente ein.

Der 1927 in New York geborene Maler hatte schon früh das süße Leben der „happy few“ im Visier: an den Stränden wie auf den Boulevards, bei Cocktailpartys und winterlichen Spaziergängen im Park. Der elegante Stil dieser Szenen hat hohen Wiedererkennungswert: Ob „Blue Umbrella“ aus dem Jahr 1972 oder die „Dancer“-Serie von 2019 – die flächenhafte Farbigkeit strahlt Klarheit und Frische aus. Die schnappschussartigen Motive bleiben im Gedächtnis. Genauso arbeitet auch Alex Katz: Der 93-Jährige malt, was ihm in Erinnerung bleibt.

Katz’ Kunst, die sich seit mehr als 60 Jahren zwischen Werbewelt und Hochkunst bewegt, ist so modern, weil sie etwas Allgemeingültiges hat; seine Frauenporträts könnten überall entstanden sein, dasselbe gilt für die Landschaftsbilder – die meisten stammen aus New York und Maine, dem zweiten Wohnsitz von Alex und Ada Katz. Seine Frau hat der Maler vielfach künstlerisch gewürdigt. Aber nicht nur sie: Auch Freundinnen und Damen der New Yorker Kunst- und Intellektuellenszene tauchen auf.

Schon 2018 zeigte Birgit Schimming mit „Black and White“ Spitzen des druckgrafischen Werks; die Hamburgerin hat sich darauf spezialisiert. Der größte Teil des Oeuvres liegt bei großen Galerien wie Ropac oder Saatchi; namhafte Museen haben Alex Katz selbstverständlich in ihren Sammlungen. Es ist verwunderlich, dass der Pop Artist, der sich als postabstrakten Künstler sieht, so spät in Deutschland entdeckt wurde. Galerie-Managerin Stephanie Henschel vermutet, dass Katz genau im Trend von der abstrakten zur figürlichen Malerei liegt. Besonders ist an ihm auch, dass er Bilder in seinen Druckgrafiken reproduziert, reflektiert und reduziert; er entwickelt das Motiv und erhält auf diese Weise immer neue starke Drucke, ohne seinem eigentlichen Stil untreu zu werden. Ein Leckerbissen versteckt sich übrigens im Büro der Galerie: „Ulla in Black Hat“ von 2010. Preis auf Anfrage …

