Techniker versuchen das Problem an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee zu beheben. Autofahrer stehen im Stau.

Hamburg Ampelausfall an Stresemannstraße sorgt für erheblichen Stau

Hamburg. Autofahrer müssen sich gleich zu Beginn der Woche in Geduld üben – zumindest wenn sie am Montagmorgen über die Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee müssen. Dort sind in der Nacht die Ampeln ausgefallen. Laut der Verkehrsleitzentrale kommt es deswegen rund um die Kreuzung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Insbesondere stadteinwärts stünden die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Um 9.15 Uhr bildete sich ein Stau bis zum Bornkampsweg. Wie lange die Reparatur andauern wird, könne noch nicht abgeschätzt werden, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Techniker des Landesbetriebs Verkehr (LBV) müssten einen neuen Schaltschrank an der Kreuzung in Betrieb nehmen, hieß es auf Anfrage.