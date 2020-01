Hamburg. An der Straße Hermannstal in Hamburg-Horn gab es am Freitagabend um 20 Uhr einen ausgedehnten Wohnungsbrand im ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses. Wie die Polizei mitteilt, war zum Zeitpunkt des Feuers niemand in der Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis kurz nach 22 Uhr. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Niemand wurde verletzt.

( cw )