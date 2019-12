Zug endet hier: Bahner aus Leidenschaft hört auf

47 Jahre lang hat Egbert Meyer-Lovis für die Deutsche Bahn gearbeitet, davon 33 Jahre als Pressesprecher. Die Journalisten im Norden schätzen den 65-Jährigen als kompetenten Ansprechpartner, der auch in Krisensituationen immer einen kühlen Kopf bewahrt.

Ende der Woche endet diese Ära. Der Bahner aus Leidenschaft, der Ansprechpartner für die Medien in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen war, geht in den Ruhestand. „Ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Job so viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte und dass mich eigentlich jeden Tag eine neue, spannende Herausforderung erwartete.“

Meyer-Lovis plant Reisen – nicht nur mit der Bahn

Nun freut sich der Sülldorfer auf einen neuen Lebensabschnitt. Er will Hobbys wie das Fotografieren aufleben lassen und die Familie bekochen. Asiatische und deutsche Küche stehen bei ihm im Fokus.

Meyer-Lovis hat zwei Söhne. Im nächsten Jahr wird das dritte Enkelkind geboren. Und außerdem wird er gemeinsam mit Frau Angela reisen, bevorzugt mit der Bahn. Aber auch eine Kreuzfahrt ist in Planung.