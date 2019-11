Buchholz. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 75 hat am Nachmittag ein Todesopfer und vier Schwerverletzte gefordert. Die Strecke ist voll gesperrt. Ein Skoda war aus ungeklärter Ursache um 13.30 Uhr auf Höhe der Einmündung Bremer Straße/Fasanstieg in den Gegenverkehr geraten. Der 89 Jahre alte Fahrer des Wagens kam aus Hamburg und war sofort tot.

„Der Skodafahrer war mit seiner Frau in Richtung Norden unterwegs, als er nach Zeugenangaben plötzlich in Schlangenlinien fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort traf er seitlich auf einen ihm entgegenkommenden Hyundai, in dem zwei Frauen saßen“, sagte ein Polizeisprecher.

Vier Frauen wurden schwer verletzt

Der Hyundai überschlug sich und blieb auf dem Dach am Fahrbahnrand vor einer Leitplanke liegen. Der Skoda krachte frontal in ein zweites Fahrzeug, das ihm entgegenkam – ein Opel Corsa. Am Steuer des Wagens saß ebenfalls eine Frau.

Alle vier Frauen wurden schwer verletzt und mussten von Feuerwehrleuten mit Hydraulikscheren aus den drei Fahrzeugwracks befreit werden. Die Frauen wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Unfallursache ist unklar.

Vorerkrankung möglicherweise Unfallgrund

„Wir prüfen, ob der Unfallverursacher in seinem Skoda möglicherweise eine Vorerkrankung hatte und einen medizinischen Notfall erlitten hat“, sagte der Polizeisprecher. Die Aufräumarbeiten auf der Strecke dauern zur Stunde an. Auf den Umleitungsstrecken im Raum Buchholz gab und gibt es erhebliche Mehrbelastungen.