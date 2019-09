„Viel Krach und Getöse am Rathausmarkt“

Hamburg. Auf dem Rathausmarkt ist fast immer etwas los – ob nun Klimademonstration, Freiluftkino, Triathlon-Wettkämpfe oder der Weihnachtsmarkt. Ab heute ist der Platz wieder mal voll von Menschen: Das 32. Rockspektakel Hamburg mit 19 Bands lockt an drei Tagen wieder jede Menge Besucher. 1988 hatte das Event für Rockliebhaber seine Premiere erlebt. Seitdem wird jedes Jahr im September der Rathausmarkt zu einer Open-Air-Festivalbühne, auf der deutsche und internationale Rockbands und -fans gemeinsam feiern.

Die schwedische Band Thunder­mother ist mit ihrem kraftvollen High-Voltage-Rock-’n’-Roll-Sound international bekannt geworden. Die Stimme der Frontfrau Guernica Mancini, die grandiosen Gitarrenriffs von Band-Gründerin Filippa Nässil und das energische Schlagzeugspiel von Emlee Johansson versprechen zum Abschluss des Freitags (22.30 Uhr) eine gigantische Show. Zuvor spielen die Hardrock-Bands Formosa, Hardbone und Motorjesus.

Am Sonnabend legt um 13 Uhr die aus Mannheim stammende Tyna mit Punk los. Es folgen die Berliner Bands Bonsai Kitten und Engst, danach die Indie-Jungs Dote, später die Gruppe Nordn. Danach kommt Deine Cousine, eine Sängerin aus Hamburg. Mit ihrem Album „Attacke“ demonstriert sie, dass Rock nicht tot ist. Um 21 Uhr geht es weiter mit Rogers. Als Vorband der Toten Hosen spielte das Quartett bereits in großen Stadien, auch das Deichbrand Festival sowie das Wacken Open Air gehören zu ihren Referenzen.

Als krönenden Abschluss des Sonnabends (22.45 Uhr) darf man sich auf Jaya The Cat freuen. Die Band kombiniert verschiedene Stile zu einer einzigartigen Mischung namens „Drunk Rock Reggae“, die verdammt gute Laune macht. Seit 2003 lebt die Gruppe in Amsterdam.

Am Sonntag lassen sich bei schönem Wetter noch mehrere Hamburger Acts erleben, unter anderem Lilian Gold und Kate Louisa. Gute Unterhaltung in Musikform bringen Fred Timm & der flotte Totte, Frische Mische sowie Reis Against The Spülmachine, die Hits aller möglichen Genres parodieren. Die Indie-Musiker von Denmantau schließen danach ab 20.45 Uhr das laute Wochenende mit ihrem Bohemian-Dance-Rock ab.

Doch für alle Musikfans gilt: Bitte die Getränke zu Hause lassen! Die Bands werden nämlich auch aus dem Verkauf finanziert. Ein Bier für alle Bands, alle Bands für ein Bier!

Rockspektakel Hamburg 20. bis 22.9., Fr ab 18 Uhr, Sa/So ab 13 Uhr, Rathausmarkt (U Rathaus, U/S Jungfernstieg), Eintritt frei