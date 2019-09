Am Anleger Altona stießen die beiden Boote am Abend um 18.45 Uhr zusammen. Eins wurde dabei stark beschädigt.

Hamburg. Am Anleger Altona sind am Sonnabend um 18.45 Ubr zwei Boote miteinander kollidiert. Wie der Lagedienst der Hamburger Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde dabei ein Boot so stark beschädigt, dass es zu sinken drohte. Von diesem Boot mussten mehrere Personen in Sicherheit gebracht werden.

Mehr in Kürze

( cw )