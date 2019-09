Sicherheitsbereich des Flughafens 1,5 Stunden gesperrt

Hamburg. Am Freitagabend sperrte die Bundespolizei den Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens. Grund sei ein Mann, der von sich selbst behauptet "unkontrolliert in den Sicherheitsbereich" gelangt zu sein. Um diese Aussage und die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen zu prüfen, wurde der gesamte Sicherheitsbereich gegen 19.30 Uhr geräumt. Alle bereits kontrollierten Fluggäste an den Gates mussten diesen verlassen, so Pressesprecher Maik Lewerenz von der Bundespolizei am Flughafen gegenüber dem Abendblatt.

Der Sicherheitsbereich im Flughafen #Hamburg @HamburgAirport ist derzeit gesperrt. Es kommt zu Verzögerungen. Weitere Informationen folgen. — Bundespolizei Nord (@bpol_nord) September 13, 2019

Gemeldet wurde die Person von einem Mitarbeiter der Abfertigung des Flughafens. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann bereits in einem Flugzeug gesessen. Zwischen 20.30 und 21 Uhr wurde auch der Flugbetrieb eingestellt. Mittlerweile wurde dieser wieder aufgenommen und auch der Sicherheitsbereich wieder freigegeben. Es komme jedoch noch zu Verzögerungen,sagte eine Sprecherin des Flughafens. Wie groß diese sein werden, sei zurzeit nicht absehbar.

( lag )