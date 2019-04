Ein defekter Generator löste am Freitagabend ein Feuer aus. Einsatzkräfte nur wegen Alarm durch Brandmeldeanlage vor Ort.

Einsatzkräfte bringen Senioren wegen eines Brandes aus einer Seniorenpflegepension in Marienthal.

Hamburg Marienthal: Feuer in Seniorenresidenz

Hamburg. Am Freitagabend kam es um 22.39 Uhr in der Ziesenißstraße zu einem Brand in einer Seniorenpflegepension. Das Feuer wurde, laut Polizei, durch einen defekten Generator des Tiefkühlraums ausgelöst. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr wurde durch eine Feuer-Brandmeldeanlage alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam bereits schwarzer Rauch aus dem Kühlhaus. "Wenn die Brandmeldeanlage nicht ausgelöst hätte, hätte es mit Sicherheit Tote gegeben", so der Pressesprecher der Hamburger Feuerwehr Jan Ole Unger gegenüber dem Abendblatt.

Insgesamt wurden sieben pflegebedürftige Personen aus der Residenz gerettet. Laut Informationen des Abendblatts mussten fünf davon verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte vor Ort.

