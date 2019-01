Attacke in HVV-Bus: Täter sticht Frau mehrfach ins Gesicht

Hamburg. Am Mittag des 24. Juli 2018 hat Klaus Michael D. (61) bereits 2,51 Promille Alkohol im Blut. Er steht in einem Bus der Linie 4, Fahrtrichtung stadteinwärts. Neben ihm auf einer Bank im hinteren Teil sitzt eine Frau, Sabine Sch., das spätere Opfer. Es ist aber nicht nur der Alkohol, der die Sinne des Mannes vernebelt.

Er leidet, wie später ein gerichtlich bestellter psychiatrischer Sachverständiger in seinem vorläufigen Gutachten diagnostiziert, auch unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung. Gegen 12.18 Uhr, kurz nach Abfahrt von der Haltestelle Edmund-Siemers-Allee, zieht er ein Klappmesser mit sieben Zentimeter Klingenlänge hervor und sticht völlig unvermittelt mehrmals Sabine Sch. (63) ins Gesicht.

Busfahrer fixiert den Messerstecher

Dem schwer verletzten Opfer gelingt es während der Attacke, den Täter beiseite zu schieben und nach hinten zu fliehen. Der Fahrer hält auf Höhe der Haltestelle Staatsbibliothek an, in Panik hasten die Fahrgäste aus dem Bus. Auch Karl Michael K. steigt aus.

Draußen herrscht Aufruhr, dicht hinter dem 4er-Bus folgt ein 5er-Bus. Ein Zeuge informiert dessen Fahrer, Frank M., über den Vorfall. Der steigt aus und beendet das Drama vorläufig, indem er den Messerstecher gegen die Glasscheibe der Haltestelle presst und ihn dort fixiert. Währenddessen soll, so erinnern sich Zeugen, Karl Michael K. noch eine Passantin gefragt haben, ob sie „Jüdin“ sei. Als sie verneinte, soll er gerufen haben, er „hasse Juden“. Kurz darauf nimmt ihn die Polizei fest. Von einem antisemitischen Hintergrund der Tat gehen die Ermittler jedoch nicht aus.

Tatvorwurf: heimtückischer Mordversuch

Der mutmaßliche Angreifer, ein kleiner Mann mit grauem Vollbart, sitzt seit der Messerattacke in Untersuchungshaft. Anfangs liefen die Ermittlungen gegen ihn noch unter dem Verdacht der schweren und gefährlichen Körperverletzung, vor dem Landgericht steht er seit Montag aber auch wegen eines versuchten, heimtückischen Mordes.

Viele große Blutgefäße liegen im Gesicht, sie zu verletzen, hätte das Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit in akute Lebensgefahr gebracht. Von einem strafbefreienden Rücktritt von der Tat geht die Staatsanwaltschaft in diesem Fall jedoch nicht aus: Schließlich hatte sich Sabine Sch. selbst in Sicherheit gebracht und so dem Täter keine Gelegenheit zu weiteren Messerstichen gegeben.

Opfer erlitt bleibende Schäden

Überhaupt, die Zeugin, das Opfer dieser Zufallstat. Sabine Sch., Nebenklägerin in dem Verfahren, litt und leidet unter den Folgen dieser sinnlosen Attacke. Ihr Gesicht wird dauerhaft entstellt bleiben. Der Angeklagte fügte ihr eine sechs Zentimeter quer über die Wange verlaufende Schnittwunde zu, eine weitere zog sich vom Jochbein zwölf Zentimeter hinunter bis zum Kinn. Schlimmer noch: Die Verletzungen sind nicht bloß oberflächlich, die Klinge erwischte auch ihren Gesichtsnerv. Diese sogenannte Faszialparese führte zu einem unkontrolliertem Speichelfluss, einer eingeschränkten Augenlidschlussfunktion und einer Sprachstörung.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Karl Michael K. zum Tatzeitpunkt, bedingt durch seine Alkoholisierung und seine Persönlichkeitsstörung, im Zustand „erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ handelte. Am Ende könnte das Gericht eine Haftstrafe und eine Maßregel gegen den früheren Postangestellten verhängen. „Hier steht die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung im Raum“, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen.

Psychiatrische Unterbringung ist wahrscheinlich

„Nach dem vorläufigen Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen könnte der Angeklagte aufgrund seiner Erkrankung auch für andere eine Gefahr darstellen“. Nach Angaben seines Verteidigers will sich Klaus Michael K. am 29. Januar zum Vorwurf äußern. Am gleichen Verhandlungstag ist auch Sabine Sch. als Zeugin geladen. Ein Urteil wird nicht vor dem 28. Februar erwartet.

Der Fall ähnelt einer gewaltsamen Attacke in einem Lübecker Linienbus nur vier Tage zuvor. Ein Deutsch-Iraner (34) soll am 20. Juli 2018 in dem Bus mehrere Spiritusflaschen in seinem Rucksack angezündet und mit einem Küchenmesser auf umstehende Fahrgäste eingestochen haben. Zwölf Insassen des Busses wurden dabei verletzt, einer schwer.

Nach dem vorläufigen Gutachten einer Sachverständigen war der unter paranoider Schizophrenie leidende Beschuldigte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Weil der Beschuldigte nach ihrer Einschätzung krankheitsbedingt eine Gefahr für die Allgemeinheit bleibt, muss das Landgericht jetzt über seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheiden. Beim Prozessauftakt am vergangenen Mittwoch bat der 34-Jährige die Opfer um Entschuldigung. „Ich habe Menschen Leid zugefügt. Das war nicht richtig.“

