A320neo hebt in Hamburg erstmals als Businessjet ab

Hamburg. Premiere bei Airbus: Am Freitag habe auf dem Hamburger Werksflughafen erstmals ein A320neo als Businessjet abgehoben, teilte der Flugzeugbauer am Montag mit. Der Erstflug dauerte zwei Stunden und 40 Minuten. Bei dem Airbus Corporate Jet A320neo – kurz: ACJ320neo – handelt es sich um eine Maschine auf Basis des Mittelstreckenjets A320neo, der angetrieben wird von neuen, Sprit sparenden Triebwerken. Von dem Verkaufsschlager A320neo sind bereits mehr als 500 Maschinen bei kommerziellen Fluglinien im Einsatz.

Das Geschäftsreiseflugzeug verfügt über zusätzliche Treibstofftanks im Frachtraum, dank derer maximal 25 Passagiere bis zu 11.100 Kilometer weit und mehr als 13 Stunden lang nonstop fliegen können. In die kleinere Variante ACJ319neo können acht Passagiere in gut 15 Stunden bis zu 12.500 Kilometer zurücklegen.

Ausgeliefert wird der Businessjet Acropolis Aviation

Der Luftdruck in der Kabine kann höher sein, so dass Passagiere den Aufenthalt an Bord angenehmer empfinden. Der Jet wird nun in einem verkürzten Flugtestprogramm unter die Lupe genommen. Anschließend erfolgt in Basel bei AMAC die Lackierung und der Einbau der Kabine.

Ausgeliefert wird der Businessjet in den nächsten Monaten an den Erstkunden Acropolis Aviation. Dabei handelt es sich um eine britische Luxuschartergesellschaft mit Sitz in Farnborough südwestlich von London. Heutzutage fliegen mehr als 190 Corporate Jets von Airbus um die Welt.

