Sieben Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Altona

23-Jähriger missachtete an der Holstenstraße wohl die Vorfahrt und krachte mit seinem Auto in einen VW. Drogentest angeordnet.

Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall in Altona-Altstadt sind am frühen Sonntagmorgen die sieben Insassen zweier Fahrzeuge verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei ein 32-jähriger Fahrer eines Daimler Chrysler gegen 0.25 Uhr aus der Scheplerstraße kommend nach links in die Holstenstraße abgebogen. "Dort kollidierte er mit dem die Holstenstraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Reeperbahn fahrenden VW Amarok eines 21-Jährigen", heißt es von Seiten der Polizei.

Der VW Amarok prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Der Fahrer und der 31-jährige Beifahrer des Daimler Chrysler kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW Amarok sowie seine vier Beifahrerinnen (18, 20, 20 und 23 Jahre alt) wurden ebenfalls leicht verletzt und kamen bis auf die 23-jährige Beifahrerin, die nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen wurde, in mehrere Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Da der Verdacht bestehe, dass der Fahrer des Daimler Chrysler sein Fahrzeug unter dem Einfluss "berauschender Mittel"geführt habe, sei gegen ihn eine Blutprobenentnahme angeordnet worden. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

( ced )

