Plötzlich ist die Fernwärme fast das Doppelte wert

Hamburg. Wie kann es sein, dass der Wert eines Unternehmens im Frühjahr auf 645 Millionen Euro geschätzt wird – dasselbe Unternehmen im Herbst aber plötzlich fast 1,1 Milliarden Euro wert sein soll? Diese Frage stellen sich alle, die sich mit dem umstrittenen Rückkauf der Fernwärme durch die Stadt beschäftigen. Nun hat die Umweltbehörde die Berechnungen erläutert, nach denen die Wärmegesellschaft, die die Stadt zum Jahreswechsel von Vattenfall zurückkauft, doch mehr wert sein soll als der 2014 vereinbarte Mindestpreis von 950 Millionen Euro.

Hintergrund: Nachdem die Firma BDO im Frühjahr die Fernwärme auf einen Unternehmenswert von nur noch 645 Millionen Euro geschätzt hatte, geriet der 2013 per Volksentscheid beschlossene Rückkauf zum Jahreswechsel plötzlich in Gefahr. Grund: Experten befürchteten, dass es als Untreue gewertet werden könnte, den Mindestpreis von 950 Millionen Euro trotz des eingebrochenen Wertes zu zahlen – also 305 Millionen Euro zuviel Steuergeld auszugeben. Auch sei dies möglicherweise ein Verstoß gegen die Landeshaushaltsordnung oder eine unerlaubte staatliche Beihilfe. All diese Punkte hat der Senat prüfen lassen – und mehrere Rechtsgutachten haben sie angeblich ausgeräumt. Da Vattenfall nicht bereit war, sich als Minderheitsgesellschafter weiter zu beteiligen, verkündete der Senat am Dienstag den Rückkauf zum Jahresende.

Neue Gutachten zum Wert der Fernwärme

Neben den Rechtsgutachten hatten Finanz- und Umweltbehörde auch neue Gutachten zum Wert der Fernwärme in Auftrag gegeben. Das von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) beauftragte Beratungsbüro LBD kam dabei zu dem Schluss, dass die Fernwärme nicht nur deutlich mehr als 645 Millionen Euro wert sei – sondern auch mehr als der Mindestpreis von 950 Millionen Euro. Die Wärmegesellschaft, die derzeit noch zu 74,9 Prozent Vattenfall und zu 25,1 Prozent der Stadt gehört, sei in Wahrheit zwischen 979 Millionen und fast 1,1 Milliarden Euro wert, erläuterte LBD-Chef Ben Schlemmermeier am Donnerstag.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.