Klopp verzaubert Liverpool – und trifft jetzt auf Tuchel

Liverpool verblüfft die Premier League

Der FC Liverpool hat seinen besten Saisonstart seit 1990 ausgebaut. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonnabend das Top-Spiel in der englischen Premier League bei Tottenham Hotspur verdient mit 2:1 (1:0) und feierte im fünften Saisonspiel den fünften Sieg. Die Tore für den Tabellenführer erzielten Georginio Wijnaldum (39.) und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (54.). Erik Lamela verkürzte in der Nachspielzeit auf 1:2 (90.+3). Tottenhams Nationalstürmer Harry Kane spielte vor 80.188 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion unauffällig. Die Spurs kassierten die zweite Niederlage nacheinander und haben weiterhin neun Punkte auf dem Konto.

In einem anfangs ausgeglichenem Spiel köpfte der Niederländer Wijnaldum Liverpool mit seinem ersten Saisontor im Anschluss in Führung. Vorausgegangen war ein Fehler in Tottenhams Abwehr. Die Gäste brachten die Spurs immer wieder mit ihrem schnellen Umschaltspiel in Verlegenheit. In der 54. Minute brach Sadio Mané über die linke Seite durch und spielte den Ball in die Mitte, wo Firmino im Nachsetzen seinen zweiten Saisontreffer zum 2:0 markierte. Im weiteren Verlauf vergaben die Reds weitere gute Gelegenheiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Durch den 1:2-Anschlusstreffer kurz vor Schluss von Lamela kam das Klopp-Team noch kurz in Bedrängnis.

Tuchel und Draxler siegen ohne Neymar und Mbappé

Nicht nur Jürgen Klopp behält mit seinem Club eine makellose Bilanz. Auch Thomas Tuchel, am Dienstag mit Paris St. Germain Gegner von Liverpool in der Champions League, kann eine perfekte Bilanz vorweisen. Der Hauptstadtclub gewann gegen den AS Saint-Etienne mit 4:0. Für PSG war es der fünfte Sieg im fünften Ligaspiel. Beim souveränen Erfolg konnte der Titelverteidiger auch den Ausfall des gesperrten Weltmeisters Kylian Mbappé und das Fehlen von Neymar gut verkraften.

Der brasilianische Superstar wurde vor dem Champions-League-Auftakt geschont. Nationalspieler Julian Draxler erzielte bei seinem ersten Startelfeinsatz der Spielzeit per Kopf das 1:0 (22.) für das Team von Trainer Tuchel. Edinson Cavani (49., Foulelfmeter), Angel di Maria (76.) und Moussa Diaby (84.) schraubten das Ergebnis für den Tabellenführer nach dem Seitenwechsel in die Höhe. Neu-Nationalspieler Thilo Kehrer, der erst im August von Schalke 04 an die Seine gewechselt war, wurde in der 80. Minute eingewechselt. Es war der dritte Kurzeinsatz der Saison für den 21 Jahre alten Verteidiger.

Juve-Trainer glaubt an Ronaldo-Tor

Juventus-Turin-Coach Massimiliano Allegri ist zuversichtlich, dass Superstar Cristiano Ronaldo am Sonntag sein erstes in der Serie A erzielt. „Cristiano hat gut gearbeitet, und ich denke, dass er am Sonntag treffen wird“, sagte der Coach. Der italienische Rekordmeister tritt am Sonntag bei US Sassuolo Calcio an. Zum Gegner war zu Beginn der Saison der Ex-Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng von Eintracht Frankfurt gewechselt. Auch Nationalspieler Emre Can soll bei Juve zum Einsatz kommen, kündigte Allegri. Noch unklar ist dagegen, ob Weltmeister Sami Khedira spielen wird. Der 31-Jährige hat gerade seinen Vertrag mit dem italienischen Rekordmeister bis 2021 verlängert. Juve führt nach drei Spieltagen und drei Erfolgen die Serie A-Tabelle, Sassuolo folgt auf Platz zwei.

Pep Guardiola stärkt Sané den Rücken

Pep Guardiola ist überzeugt, dass sich Nationalspieler Leroy Sane seinen Stammplatz beim englischen Fußballmeister Manchester City zurückerobern wird. „Natürlich, er wird die richtige Reaktion zeigen. Er wird sich der Herausforderung stellen“, sagte der ehemalige Chefcoach von Bayern München. Der Ex-Schalker hatte seinen Stammplatz bei den Citizens zum Saisonstart verloren.

Sane war in der vergangenen Saison zum besten Nachwuchsspieler in der Premier League gewählt worden. Trotzdem hatte Bundestrainer Joachim Löw auf eine WM-Nominierung des 22-Jährigen verzichtet. Zuletzt war der pfeilschnelle Offensivspieler von Starspieler Toni Kroos (Real Madrid) verbal angezählt worden. Man habe bei Sane „von der Körpersprache her manchmal das Gefühl, gewinnen oder verlieren ist nicht so schlimm“. Zudem müsse man Sane „gefühlt immer sagen, was er tun sollte. Man muss einen Weg finden, ihn zu Topleistungen zu bringen“, sagte der Ex-Münchner.

Guardiola attestierte Sane dieselbe professionelle Einstellung wie in der vergangenen Saison. Allerdings sei die Konkurrenz bei ManCity größer geworden. Guardiola: „Es ist für alle eine Herausforderung, ihr Level zu erreichen und sich dem Wettbewerb mit den Teamkollegen zu stellen. Nur so können wir auch das Niveau der vergangenen Saison wieder erreichen.“ Für eine Bilanz sei es jetzt noch zu früh, „die wird erst nach elf Monaten, nicht nach einem Monat gezogen“.

