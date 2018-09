Was in der Stadt passiert: Festnahme am Hauptbahnhof. Startup vermittelt Bienenvölker. Wettbewerb für Rotkreuz-Nachwuchs

Mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen

Ein Streit am Hauptbahnhof am Sonnabendmorgen wurde einem 47-Jährigen zum Verhängnis. Als Polizeibeamte den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen ihn seit Ende August vier Haftbefehle vorlagen: Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, versuchter Urkundenfälschung sowie Ingebrauchnahme eines nicht pflichtversicherten Fahrzeuges gesucht. Der stark alkoholisierte Mann wurde festgenommen.

Startup vermittelt Bienenvölker

Angesichts des weltweiten Bienensterbens informiert sich Wirtschaftssenator Frank Horch heute über Möglichkeiten der Vernetzung von Imkern und Landwirten. Das Hamburger Startup Beesharing bietet eine Onlineplattform, auf der Imker ihre Bienenvölker zur Bestäubung anbieten. Landwirte und Gärtner können diese Leistung dann für ihre Pflanzen einkaufen."Bienen erhöhen mit ihrer Bestäubungsleistung die Ernte von Obst- und Gemüsebauern, sie sorgen für mehr Ertrag und eine bessere Qualität", hieß es dazu aus der Wirtschaftsbehörde. Weil die Bienenvölker regional ungleichmäßig verteilt sind, kommt es immer wieder zu Bestäubungsengpässen. Hier setzt Beesharing an, übernimmt Vermittlung und Logistik.

Wettbewerb für Nachwuchs des Roten Kreuzes

Herz-Lungen-Massage, Verletzte in stabile Seitenlage bringen, Druckverband anlegen: Wer das am besten kann, hat gute Aussichten auf einen Sieg beim bundesweiten Nachwuchswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes für Ersthelfer. Rund 400 junge Leute im Alter zwischen 17 und 27 Jahren nehmen am kommenden Samstag in Hamburg am Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes teil.

Auf einem rund fünf Kilometer langen Parcours in der Innenstadt und am Hafen müssen die Teilnehmer an 15 unterschiedlichen Stationen ihr Können unter Beweis stellen. Neben der Versorgung von realistisch geschminkten Unfallopfern sind bei den Aufgaben auch die sozialen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen gefordert. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird ebenfalls vor Ort sein.

Im Finale in Hamburg treten die besten JRK-Retter aller Bundesländer gegeneinander an. Sie hatten sich zuvor in ihren jeweiligen Landeswettbewerben durchgesetzt. Zuletzt wurde der Bundeswettbewerb 2016 in Straubing ausgerichtet.

