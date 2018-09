Die meisten Schulunfälle passieren im Sportunterricht

Lesen Sie, was in der Stadt passiert: Kuriositäten in Hamburger Fundbüros, Buchhandlung in Niendorf ausgezeichnet.

Edina Müller wieder vorn

Hamburg. Bei den Deutschen Meisterschaften der Parakanuten gewann erneut Edina Müller. Im Mix-Zweier mit Ronny Rauhe hatte die Paralympics-Goldfrau (Rollstuhl-Basketball) die Nase vorn. Die Parakanuten starteten jeweils mit den Sprintathleten in einem Boot.

Erster Sieg auf der Deutschen Meisterschaft in Hamburg- K2 Mixed Titel mit Ronald Rauhe verteidigt 💪💪 Volles Feld und super Rennen. Glückwunsch an @eagle1489 und Thomas Freese zum 2. und Felicia und Luca zum 3.!#canoesprint #WirfuerD #hamburg #kanudm pic.twitter.com/RRMq8Z7jVg — Edina Müller (@EdinaMueller07) September 1, 2018

Was in Hamburger Fundbüros lagert

Eine Goethe-Büste und eine Jesus-Statue

Foto: Christian Charisius / dpa

In den Fundbüros in Hamburg und Schleswig-Holstein landen neben den Klassikern wie Schlüsseln und Ausweise auch immer wieder kuriose Gegenstände. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse Agentur unter den größten Fundbüros. In Altona landen pro Jahr rund 40.000 Gegenstände. Die Palette reiche von Kloschüsseln bis zu Smartphones, sagt Martin Roehl vom Bezirksamt Altona. Außerdem abgegeben: Grabsteine, Urnen, ganze Couchgarnituren, ein Whirlpool, Zahnprothesen, Brustimplantate und eine Jesus-Statue.

Zahnprothesen in einem Musterkoffer

Foto: Christian Charisius / dpa

„Leider ist nicht mehr überliefert, wo genau diese Dinge gefunden wurden“, sagt Leiterin Karen Hilgendorf. Die meisten Dinge kommen über die Polizei in das größte Fundbüro der Hansestadt oder werden in öffentlichen Verkehrsmitteln gefunden. In der Regel haben Eigentümer sechs Monate Zeit sich bei einem Verlust zu melden. Ist der Besitzer nach dieser Zeit nicht bekannt, wird der Gegenstand meist versteigert.

Weniger Unfälle von Schülern

Weniger Schüler-Unfälle: Die Zahl der Kinder, die in Hamburg in der Schule oder auf dem Schulweg verunglückt sind, ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Rund 24.899 Mädchen und Jungen hatten 2017 einen Unfall, das waren 859 weniger als 2016, wie aus Zahlen der Unfallkasse Nord in Hamburg hervorgeht. Obwohl die Schülerzahlen in Hamburg jährlich gestiegen sind, ist die Zahl der Unfälle seit 2014 Jahr für Jahr leicht gesunken. Damals wurden noch 26.404 Schulunfälle registriert.

Hamburg folgt damit dem bundesweiten Trend. Im Schnitt kam es in Hamburg im vergangenen Jahr an jedem Unterrichtstag zu 134 Unfällen. Rund sechs Prozent aller Unfälle ereigneten sich auf dem Schulweg. Das ist zwar ein relativ geringer Anteil, jedoch handelt es sich bei den Unglücken auf dem Schulweg nach Angaben der Unfallkasse meist um schwerere Unfälle. In den Schulen gab es die meisten Unfälle im Sportunterricht, insbesondere bei Ballsportarten.

Nacht der Literatur: Büchereck Niendorf ausgezeichnet

Zum Abschluss der „5. Langen Nacht der Literatur“ ist das Büchereck Niendorf Nord in der Kunsthalle mit dem Hamburger Buchhandlungspreis 2018 ausgezeichnet worden. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. „Es ist beeindruckend, was Christiane Hoffmeister vom Büchereck Niendorf Nord alles für die Hamburger Buchhandlungslandschaft und den Stadtteil bewegt“, erklärte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Den mit 2000 Euro verbundenen Spezialpreis gewann der Buchladen „Strips & Stories“ auf St. Pauli, der sich auf Comics und Graphic Novels spezialisiert hat.

Zusammenstoß von St.-Pauli- und HSV-Fans verhindert

Eine sich möglicherweise anbahnende Schlägerei zwischen Gruppen von Fans des FC St. Pauli und des HSV hat die Polizei am Sonnabend vorerst unterbunden.

Die Davidwache (Archivbild)

Foto: picture alliance

Nachdem die Beamten erfuhren, dass sich Ansammlungen von Unterstützern beider Vereine im Bereich St. Pauli aufeinander zu bewegten, wurden größere Mengen von Einsatzkräften alarmiert. Durch die Anwesenheit der Polizei entspannte sich die Lage am späten Sonnabend sichtlich, beide Lager ließen zumindest für den Augenblick von weiteren Versuchen ab, zum jeweiligen Gegner zu gelangen.

Bahn verschärft Park-Regeln für StadtRad-Fahrräder

Die Deutsche Bahn hat die Regeln für das Abstellen der StadtRad-Leihfahrräder verschärft. Seit 1. September ist die Liste der Orte erweitert worden, an denen Leihfahrräder nicht abgestellt werden dürfen. Die Bahn reagierte damit auf die zunehmende Kritik an kreuz und quer abgestellten Mieträdern auf Bürgersteigen in mehreren Städten.

Fahrräder des Verleihsystems Stadtrad

Foto: dpa

Verboten ist künftig, die Räder in Grünanlagen, in Innen- und Hinterhöfen, an Briefkästen, Verteilerkästen und Bushaltestellen zu parken. Besonders bemerkenswert: Auch das Abstellen an „Fahrradabstellanlagen“ wie Anlehnbügeln, Vorderradhaltern und überdachten Fahrradständern ist nach den neuen Nutzungsbedingungen nicht mehr gestattet. Diese Anlagen seien für private Radbesitzer gedacht und nicht für die „voluminösen Mieträder“, sagte ein Bahnsprecher zur Begründung.

Tumulte an AfD-Ständen

Am Sonnabend kam es in Volksdorf und in Klein Flottbek zu Ärger an zwei Ständen der AfD. Auf dem Volksdorfer Dorffest, auf dem die AfD mit einem Informationsstand vertreten war, verteilten Gegner der Partei zunächst AfD-kritische Zettel. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen etwa zwölf Aktivisten und den Parteimitgliedern. Nach Angaben der Polizei konnten die beiden Gruppen getrennt werden, bevor der Streit ausuferte.

In Klein Flottbek gingen die AfD-Gegner rabiater vor. Als sie versuchten, den dortigen Info-Stand umzuwerfen, kam es zu einer Rangelei. Dabei soll laut Augenzeugen ein Messer gezückt worden sein – von welcher Seite der Kontrahenten, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Es scheint sich aber um einen der Männer zu handeln, die zum Stand der rechtspopulistischen Partei gehörten. Die Waffe wurde nach Polizeiangaben nicht gefunden. Die zwei Kontrahenten wurden auf die Wache in Osdorf gebracht, wo der Staatsschutz beide verhörte.

