Urantransport aus Hamburg bei Koblenz gestoppt?

Hamburg/ Koblenz. In den frühen Morgenstunden des Sonnabends (1.September) blockierten Atomkraftgegner die Bahnstrecke zwischen Winningen und Kobern-Grondorf bei Koblenz. Sie wollen einen Urantransport aus Hamburg auf seiner Fahrt nach Frankreich stoppen. Dafür seilten sich zwei Aktivisten von der rund 140 Meter hohen Moseltalbrücke ab und entrollten ein Protestbanner. Sieben weitere Personen hielten sich im Gleisbereich auf. Die Strecke wurde unverzüglich gesperrt und die 14.000 Volt führende Oberleitung abgeschaltet.

Nach Angaben der Aktivisten ist der Transport mit Uranerzkonzentrat aus Namibia auf dem Weg vom Hamburger Hafen zur Konversionsanlage in Narbonne-Malvesie (Frankreich) am Mittelmeer. Dass der gestoppte Zug tatsächlich Uran geladen hatte, wird aber von den Bundespolizei bestritten. Wie sie auf Twitter mitteilte, sei lediglich ein normaler Güterzug an der Weiterfahrt gehindert worden. Der fragliche Urantransport sei früher gefahren. Die Aktivisten bestreiten das. Der Urantransport sei gegen 9 Uhr in Koblenz Goldgrube gesehen und auch fotografiert und auf Twitter veröffentlicht worden.

Immer wieder Atomtransporte aus Hamburg

Die Atomkraftgegner am Boden wurde durch die Bundespolizei vorübergehen in Gewahrsam genommen. Die in der Luft befindlichen Aktivisten wurden von der Höhenrettung der Feuerwehr Boppard heruntergeholt. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten wurde auch ein Strafverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Da die STrecke ab 5.40 Uhr knapp vier Stunden lang gesperrt war, kam es zu erheblichen Behinderungen des Regionalverkehrs.

Immer wieder wird über das Drehkreuz Hamburger Hafen Nuklearmaterial durch Deutschland transportiert. Erst vor zwei Jahren hatten zwei Frauen bei Buchholz unter Lebensgefahr einen Urantransport gestoppt. Die Aktivistinnen von "Robin Wood" hatten sich kurz vor dem Bahnhof Buchholz von einer Fußgängerbrücke abgeseilt. Der Zug, der aus Maschen kam, fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Frauen zu. Er hielt nur deswegen rechtzeitig an, weil die Besatzung eines den Transport begleitenden Hubschraubers die Gefahr erkannt hatte.

( fru )

