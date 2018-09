Trauer bei Hagenbeck: Walross-Baby ist gestorben

Lesen Sie, was in der Stadt passiert: Decathlon eröffnet neue Filiale, Nordkirche macht Dialog-Angebot, Hamburg erbt 400.000 Euro.

Drama bei Hagenbeck: Walrossbaby gestorben

Hamburg. Alle Bemühungen der letzten Tage waren vergeblich. In den frühen Morgenstunden fanden Tierpfleger das Walrossbaby von Hagenbeck tot vor. Seine Mutter lag dicht bei ihm und war bereits dabei, Abschied zu nehmen. "Alle sind zutiefst traurig", sagt Tierpark-Sprecherin Eveline Düstersieck. Eine Obduktion solle die genaue Todesursache klären.

Mutter Dyna sei bereits wieder bei der Gruppe, um ihr die Situation zu erleichtern. Alle Walrosse vermissten das Jungtier und riefen nach ihm. Die Schaufütterung der Tiere falle zumindest heute aus.

Der kleine Walross-Bulle von Hagenbeck ist gestorben

Foto: dpa

In den letzten Tagen war es dem Walrossjungtier immer schlechter gegangen, es hatte stark abgenommen und wiederholt Durchfall. Als Grund vermuten die Tierärzte eine Unverträglichkeit der Ersatzmilch, die das Walrossbaby seit seiner Geburt bekommen hatte. Mutter Dyna konnte es wegen einer Gesäuge-Entzündung nicht säugen. Zwischendurch hatten die Tierpfleger Hoffnung gehegt, da der Kleine etwas an Gewicht zugelegt hatte.

Decathlon eröffnet zweite Hamburg-Filiale in Harburg

Die französische Sportladenkette Decathlon eröffnet in Harburg seine zweite Hamburger Filiale. Ende 2018 bezieht das auch als Aldi der Sportartikelläden bezeichnete Unternehmen 2000 Quadratmeter Fläche im Einkaufszentrum Carree (Wilstorfer Straße). Die neue Filiale ist einer von 13 neuen Läden, die noch in diesem Jahr in Deutschland eröffnet werden sollen.

Die Decathlon-Sportartikelläden sind ähnlich aufgebaut wie ein Baumarkt – mit einem Hauptgang, von dem aus mehrere Seitengänge abgegen. Außerdem können Kunden verschiedene Sportarten ausprobieren, in Wandsbek unter anderem Tischtennis, Inlineskaten und Scooterfahren.

In den Decathlon-Läden kann vieles ausprobiert werden – allerdings nicht dieses Pferd in der Filiale in Essen

Foto: picture alliance/ Norbert Schmidt

Am Konzern-Campus in Villeneuve-d’Ascq (Nordfrankreich) arbeiten mehr als 530 Ingenieure und 150 Produktdesigner. Sie entwickeln jährlich bis zu 2800 Artikel und reichen 40 Patente ein. Für jede Warengruppe gebe es eigene Entwicklungsteams, heißt es. So sitzen die Designer für den Bergsport am Montblanc, die für den Wassersport am Atlantik..

Hamburg hat im ersten Halbjahr fast 500.000 Euro geerbt

Die Stadt Hamburg hat in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp 480.000 Euro geerbt – rund 24.000 Euro mehr als im gesamten Jahr 2017. Auch 2015 und 2016 lagen die Einnahmen aus Erbschaften jeweils bei gut einer halben Million Euro, wie ein Sprecher der Finanzbehörde sagte. Ganz überwiegend handele es sich bei den Erbschaften um kleine Beträge.

Sogenannte Fiskalerbschaften fallen der Stadt zu, wenn die rechtmäßigen Erben das Erbe ausschlagen oder nicht zu ermitteln sind. Tauchen Erben wieder auf, haben sie 30 Jahre lang Anspruch auf Erstattung. Der Stadt entstehe durch die Erbschaften ein hoher Aufwand. 2015 hätten den erzielten Einnahmen in Höhe von 506.808 Euro Ausgaben für Erstattungen sowie Personal- und Sachkosten in Höhe von mehr als 600.000 Euro gegenüberstanden. 2016 und 2017 blieben der Stadt 220.035 beziehungsweise 127.450 Euro.

Veganes Straßenfest auf dem Spielbudenplatz

Auf dem Spielbudenplatz wird am 15. September zum fünften Mal das Vegane Straßenfest veranstaltet. An zahlreichen Info-, Verkaufs- und Essensständen haben große und kleine Besucher die Gelegenheit zum Schlemmen und Einkaufen. In einem Vortragszelt stehen Koch- und Backshows, Live-Musik und interessante Vorträge auf dem Programm. Auch für Kinder wird etwas geboten. Das Fest beginnt um 11 Uhr, erwartet werden bis zu 8.000 Besucher.

Nordkirche will Dialog mit Nicht-Mitgliedern verstärken

Die Zahl der Kirchenmitglieder schrumpft, in Kirchenchören oder Kirchbauvereinen machen trotzdem mehr Menschen mit. Die Nordkirche will mit ihnen ins Gespräch kommen und baut daher ihre Arbeitsstelle „Kirche im Dialog“ zu einem landeskirchlichen Werk aus. Die neue Einrichtung soll am Montag im Dorothee-Sölle-Haus (Königstraße 54) ihre Arbeit aufnehmen.

Das Werk hat die Aufgabe, den Kontakt der Kirche zu Menschen mit säkularer Lebenshaltung zu unterstützen. „Es geht um Menschen, die nicht getauft oder nicht mehr Mitglied der Kirche sind oder eine andere Lebenshaltung haben“, erklärte Oberkirchenrat Mathias Lenz. Solche Menschen würden aber oft im Kirchenchor mitsingen, sich in Kirchbauvereinen oder in der Flüchtlingshilfe engagieren. „Wir respektieren ihre Haltung, wollen darüber ins Gespräch kommen, damit wir uns gemeinsam vor Ort für eine bessere Welt einsetzen können“, so der Oberkirchenrat. 2017 zählte die Nordkirche 2,028 Millionen Mitglieder, rund 36 000 weniger als im Jahr zuvor. 25 700 Menschen erklärten ihren Austritt.

