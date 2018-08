Feuer in Wulksfelde – auch Hamburger Wehr im Einsatz

Brand entwickelte sich in der Bäckerei des Bioland-Betriebs. Flammen krochen in die Zwischendecke. Vier Personen verletzt.

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen in der Bäckerei in Gut Wulksfelde löschen Foto: Michael Arning

Wulksfelde. In der Bäckerei im Bioland-Betrieb Gut Wulksfelde im Kreis Stormarn ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Alarm wurde um 21.35 Uhr ausgelöst. Laut Regionalleitstelle Süd brach das Feuer über einem Ofen in der Bäckerei des Betriebes aus und kroch in die Zwischendecke des Gebäudes.

Es wurden die Gemeindefeuerwehren Tangstedt und die Feuerwehr Hamburg alarmiert. Insgesamt waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Vier Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Bis kurz vor Mitternacht hatten die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht.

( HA )

