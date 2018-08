Trabrennbahn statt Volkspark: Tote Hosen pfeifen auf Bayern

Was in der Stadt passiert, was die Hamburger bewegt oder wo der Verkehr stockt: Lesen Sie hier, was heute in der Hansestadt los ist.

Hamburg. Aktuelle und lokale Nachrichten aus dem Rathaus, wichtige Einsätze von Polizei und Feuerwehr, Neues von Hanseaten und Prominenten, Kurioses aus der Stadt – hier in den Hamburg-News.

A7: Anschlussstelle HH-Volkspark wird gesperrt

Die Autobahnanschlussstelle HH-Volkspark muss wegen des achtstreifigen Ausbaus der A7 Richtung Süden gesperrt werden. "Im Zuge des Neubaus der Langenfelderbrücke wird auch die Anschlussstelle HH-Volkspark neu hergestellt", teilte die Verkehrsbehörde am Mittwoch mit. Für die Arbeiten an den Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Süd wird die Abfahrt von heute Abend, 22 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, gesperrt. Die Behörde rät Autofahrern, in dieser Zeit die Ausfahrt HH-Bahrenfeld zu nutzen.

G20-Ausschuss geht zu Ende: Bewertungen driften auseinander

Nach knapp einem Jahr, 15 Sitzungen, der Befragung von 24 sogenannte Auskunftspersonen und Dutzender Senatsvertreter beendet der G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft am Donnerstag seine Arbeit. Anders als in Untersuchungsausschüssen wird es am Ende keinen Abschlussbericht geben, dem die Ausschussmehrheit zustimmen muss. "Jede Fraktion wird ihre eigene Stellungnahme abgeben", sagte der Ausschussvorsitzende Milan Pein (SPD). Entsprechend weit dürften die politischen Bewertungen auseinanderliegen.

Für die CDU-Fraktion ist die Aufklärung der Vorkommnisse rund um den G20-Gipfel gescheitert. "Das hängt natürlich mit dem mangelnden Aufklärungswillen des Senates zusammen", sagte der CDU-Fraktionschef André Trepoll bei NDR 90,3. "Man hat da sehr auf den Faktor Zeit gesetzt und hat gesagt, wenn die Ereignisse ein Jahr zurückliegen, dann ist die Aufregung nicht mehr ganz so groß -- und das kritisieren wir natürlich."

Zehntausende Fans bei Tote-Hosen-Konzert

Düsseldorfer Punkrock funktioniert auch in Hamburg: Die Toten Hosen spielen heute Abend auf der Trabrennbahn und feiern gemeinsam mit Zehntausenden Fans Songs wie „Tage wie diese“ oder „Hier kommt Alex“. Und während der HSV fast zeitgleich ein Testspiel gegen den FC Bayern im Volksparkstadion absolviert, wird Frontmann Campino möglicherweise auch das Lied „Bayern“ ins Mikro raunen. Die HSV-Fans dürften sich über Liedzeilen wie „Es kann soviel passieren. Es kann soviel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig: Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen“ sicher freuen.

Autofahrer sollten beachten, dass es ab dem frühen Abend aufgrund der beiden Ereignisse voll wird auf den Straßen – vor allem im Hamburger Westen. Das Tote-Hosen-Konzert beginnt um 18.30 Uhr, das Fußballpartie um 18 Uhr.

( coe/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.