Männlicher Leichnam in Cuxhaven gefunden

Cuxhaven. Mit einem Polizeihubschrauber wurde am Montag in Cuxhaven die Suche nach dem vermissten Sören Krohn fortgesetzt. In den Nachmittagsstunden, gegen 15.30 Uhr, wurden die Beamten fündig: Im Bereich Cuxhaven-Altenbruch, Wehldorf, fanden sie einen männlichen Leichnam in der Nähe eines Wehls (eines kleinen Sees).

Die Ermittler halten es für sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Leiche um den seit dem 22. Dezember 2017 vermissten 22-jährigen Sören Krohn aus Cuxhaven-Altenbruch handelt.

Die Identität des Toten muss aber noch bestätigt werden. Die Polizei geht zurzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.

( dpa )

