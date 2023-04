All For ART For All: Artistik, Holografie und Kunst als unvergessliches Spektakel

Ein kurzer Einblick in die Historie von Roncalli:

Im Jahr 1975 wagte der Art Director Bernhard Paul den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete den Circus Roncalli in Wien. Mit einem alten ausrangierten Circus-Wohnwagen als Grundlage und Unterstützung von André Heller begann die Reise des Circus. Die Welturaufführung des Programms "Die größte Poesie des Universums" beim "Bonner Sommer" im Mai 1976 markierte den Beginn einer Legende. Der Circus wurde als potenzielles Woodstock des Jahrzehnts gehandelt, wie der "Stern" später bemerkte. Allerdings verließ André Heller den Circus nach einem Streit in München und verkündete das Ende der Poesie.

Obwohl Roncalli 1977 bei den Wiener Festwochen mit dem Programm "Phantasie verboten" für fünf Wochen erfolgreich auftrat, musste der Circus nach der Saison in Österreich aufgeben. Bernhard Paul kämpfte weiter für seinen Traum und hielt sich als Clown in Kaufhäusern, Ausstellungen und auf Festivals über Wasser. Im Jahr 1978 siedelte er mit den Überresten von Roncalli nach Köln über und begann damit, historische Circuswagen für den "schönsten Circus der Welt" herzurichten.

Das Jahr 1979 war für Bernhard Paul eines der schwierigsten Jahre seines Lebens, denn er musste ohne Geld und Reputation Roncalli erneut gründen. Doch am 4. Juni 1980 war es endlich soweit und Roncalli feierte Premiere mit "Die Reise zum Regenbogen" auf dem Kölner Neumarkt. Die Vorstellung begründete den legendären Erfolg von Roncalli, der in den Folgejahren expandierte und sich vor Besuchern kaum retten konnte.

Heute ist das Unternehmen Circus Roncalli als Spitzenklasse-Unterhaltung bekannt und hat seit 1976 mehr als 45 Millionen Zuschauer weltweit begeistert.

Roncalli verzichtet in der Show auf Tiere, stattdessen werden diese als Hologramme auf die Bühne projiziert. Bereits 2018 präsentierte Roncalli als erster Circus der Welt Holografie in der Manege, was weltweit für Aufsehen sorgte. Seit 2022 setzt das Circus-Theater Roncalli auf eine neue Entwicklungsstufe der 300-Grad-Holografie. Zusätzlich verzichtet Roncalli auf Plastikverpackungen und -besteck und bietet neben der klassischen Bio-Bratwurst und Zuckerwatte auch Smoothies und vegane Gerichte an. Nun können Fans Zeuge eines neuen spektakulären Programms werden.

Lassen Sie sich roncallisieren

Die neue Show des Circus-Theater Roncalli, All for ART for All , ist eine atemberaubende Kreation von Bernhard Paul, die die Phantasie zum Leben erweckt. Die Artistik wird mit beeindruckender Holografie und hochkarätiger Live-Musik zu einem Feuerwerk der Sinne vereint.

Der Titel der Show steht für mehr als nur Artistik, sondern auch für Kunst: " All for ART for All – da steckt so viel drin. Im Wort Artistik steckt auch das Wort ART, wie Kunst. Auch unser Umgang mit Tieren, auf die wir in unserer Show verzichten. Wir sind ARTgerecht. Denn unsere Tiere sind roncallisiert, als Hologramm. 2018 zeigte Roncalli als erster Circus der Welt Holografie in der Manege. Dies war eine Weltnachricht! Über 150 Ländern berichteten in den Abendnachrichten darüber", so Roncalli-Gründer und -Direktor Bernhard Paul. "Wir freuen uns umso mehr, unserem Publikum mit Weltklasse-Artisten, liebenswerten Clowns und unserer weltweit einzigartigen 300-Grad-Holografie im Circusrund in ein circensisches Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne eintauchen zu lassen."

Natürlich trifft das Publikum erwartungsgemäß wieder auf bekannte Gesichter: Mit von der Partie sind Weißclown und Roncalli-Ikone Gensi, Seifenblasenpoet Carillon und "Wiuwiu"-Clown Anatoli Akermann. Auch Frauenpower ist mit der Handstandakrobatin Maria Sarach als lebendes Mondrian-Gemälde in der Manege vertreten. Die Brüder von Hermanos Acero lassen das Adrenalin steigen, während das Roncalli-Ballett kreative Übergänge zwischen den einzelnen Darbietungen schafft. Das Publikum darf sich außerdem auch auf das Roncalli Royal Orchestra unter der Leitung von Georg Pommer freuen. Das nostalgisch beleuchtete Circus-Zelt rundet das spektakuläre Roncalli-Erlebnis perfekt ab und bietet Platz für mehr als 1.300 Personen, die showgemäß von Künstlern in fantasievollen Kostümen begrüßt werden. Ein Spaß für Groß und Klein!

All for ART for All – Tourdaten 2023 :

16. März bis 2. April: Bonn, Stadtgarten Bonn/Alter Zoll

8. April bis 1. Mai: Aachen, Chio Gelände

11. Mai bis 25. Juni: Hamburg, Moorweide

3. August bis 27. August: Lübeck, Am Holstentor

2. September bis 8. Oktober: Hannover, Waterlooplatz

14. Oktober bis 12. November: München, TBA

18. November bis 10. Dezember: Bremen, Bürgerweide

Die Vorstellungszeiten für Hamburg

Tickets gibt es ab sofort und sind von 12 EUR bis 76 EUR erhältlich :

an allen bekannten Vorverkaufsstellen

im Internet unter www.roncalli.de

telefonisch unter +49 (0) 451 - 88 07 99 00

Circuskasse vor Ort während der Spielzeit

Die Artisten und das aktuelle Programm von All for ART for All im Überblick:

Paolo Carillon

Paolo Casanova, alias Carillon, ist ein gelernter Autodesigner aus Turin, der seine Liebe zu Clowns seit Fellinis Filmen entdeckte. Er entwickelte über die Jahre die Figur des Carillon, die eine Kombination aus technischer Tüftelei und Clownerie ist. Bernhard Paul entdeckte ihn in einem Theater und gab ihm die Möglichkeit, seine Kunst in der Roncalli-Manege zu präsentieren. Jetzt erzählt Carillon erstmals gemeinsam mit seiner Tochter Nox eine poetische Geschichte.

Maria Sarach ist Teil einer russischen Circusdynastie und hat eine außergewöhnliche Flexibilität und Begabung für Handstand-Akrobatik. In ihrer Performance nutzt sie ihren Körper, um im Mondrian-Stil Bilder zu malen und zu interpretieren, indem sie Handstand-Akrobatik und Kontorsion mit moderner Kunst kombiniert.

Charly und Wuilder, auch bekannt als Hermanos Acero, sind die dritte Generation einer Circusfamilie aus Kolumbien. Ihr Vater war ein Messerwerfer und Hochseilartist, während ihre Mutter an den Römischen Ringen akrobatierte. Schon als Siebenjährige begannen die Brüder gemeinsam als Duo zu trainieren, was den Grundstein für eine erfolgreiche Weltkarriere legte. Nach einer Tournee durch Japan und Europa gehören sie seit 2022 fest zum Roncalli-Programm.

Das Duo Minasov, bestehend aus Victor und Elena Minasov, hat sich auf den sogenannten Quick Change spezialisiert – einer magischen Disziplin, die schon von Viktors Vater beherrscht wurde. In ihrer Darbietung wechseln sie schnell und elegant ihre Kleider und lassen das Publikum rat- und atemlos zurück. In der neuen Roncalli-Show reisen sie auf einem futuristischen Motorrad durch die Musikgeschichte.

Fulgenci Mestres aus Spanien studierte Theaterwissenschaft und absolvierte eine Ausbildung in Gesang und Violine. Nach seiner Teilnahme an Musical- und Schauspielproduktionen trat er dem Theater- und Clowntrio "Monti & Cia" bei, das 2005 von Bernhard Paul für den Circus Roncalli engagiert wurde. Gensi ist seitdem ein fester Bestandteil des Roncalli-Ensembles und strebt danach, "Poesie in die Manege zu bringen". Als dienstältester Weißclown in der Roncalli-Geschichte ist er mittlerweile in seiner 16. Saison.

Anatoli Akerman wuchs in Russland und der Ukraine auf und träumte zunächst von einer Karriere als professioneller Boxer. Nebenher erlernte er auch klassische Pantomime, Stepptanz und Jonglage. Als seine Familie 1990 nach Israel auswanderte, nahm er am internationalen Clown-Festival in Jaffa teil und wurde direkt mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Sein verträumter Charakter mit skurriler Silhouette begeistert das Publikum.

Die preisgekrönte Gruppe Jump'n'Roll aus Moskau zeigt Sprungartistik auf Powerizer-Sprungstelzen, die speziell für sie kreiert wurden. Sie sorgen für ein energiegeladenes Akrobatik-Erlebnis mit Risiko, Temperament und Körperbeherrschung, das das Publikum begeistert. Außerdem bringen sie auf dem Schleuderbrett Tempo, Dynamik und ungewöhnliche Tricks für einen Extra-Kick.

Jump'n'Roll und Konstantin Mouraviev

Vanessa und Sven zeigen eine einzigartige Form der Partner-Akrobatik, die eine Metapher für eine unterstützende Partnerschaft darstellt. Mit Anmut und Kraft kreieren sie faszinierende Figuren und akrobatische Elemente. Das Duo arbeitet seit über 10 Jahren zusammen und schafft ein harmonisches Gesamtkunstwerk, bei dem das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau im Mittelpunkt steht.

Der junge Artist Danil Lysenko ein wahrer Herr der Ringe und hat bereits drei Weltrekorde aufgestellt. Seine Jonglage-Künste sind ein visuelles Spektakel und er lässt bis zu elf Ringe gleichzeitig fliegen, auch bis hoch in die Zeltkuppel. Nach seinem Auftritt beim Circusfestival in Monte Carlo feiert er nun Premiere im roten Ring von Roncalli.

Julia und Dmytro, bekannt als Duo Turkeev, sind weltbekannte Luftakrobaten, die einzigartige Tricks an den Strapaten vorführen. Das Duo war neun Jahre lang ein starker Act in der Show "Corteo" des Cirque du Soleil und konnte das Publikum in 17 Ländern auf vier Kontinenten begeistern. 2021 gewannen sie das Format "Got Talent España", wobei noch nie zuvor eine Zirkusnummer den Wettbewerb gewonnen hatte. Das Paar erreichte auch das Finale in den TV-Shows "La France a un incroyable talent" in Frankreich und "Das Supertalent" auf RTL.

Konstantin Mouraviev ist ein experimentierfreudiger Künstler, der rhythmische Sportgymnastik und Rhönrad verbindet. Seine Geschichte erzählt humorvoll von Gewichtsproblemen. Mit seiner technisch brillanten Darbietung hatte er Engagements im Moskauer Staatszirkus, Circus Flic-Flac und Friedrichstadtpalast. Seine Aufführung vereint sportliche Leistung mit Komik.

Agustín Maluenda Junior ist ein erfolgreicher Akrobat und Teil der berühmten Maluenda-Familie. Er hat in wenigen Jahren eine bedeutende Position in der südamerikanischen Akrobatikszene erreicht und wurde 2013 als "Bester Akrobat und Jugendkünstler" ausgezeichnet. Wie sein Vater und Großvater vor ihm, hat Agustín sein Leben dem Circus gewidmet und bereitet sich täglich mit großer Disziplin auf seine Darbietungen vor, die das Publikum begeistern.

Neben der vielseitigen Acts sorgt auch das musikalische Begleitprogramm für beste Unterhaltung:

Das Circus-Theater Roncalli zeigt in seinen Shows Live-Musik durch ein großes Orchester, bestehend aus acht Multiinstrumentalisten mit fundierter Ausbildung. Das Roncalli Royal Orchestra sorgt mit ansteckendem Groove und Enthusiasmus für stehende Ovationen.

Nathalie Brucker ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin mit spanischen Wurzeln. Schon früh konzentrierte sie sich auf die Musik und trat mit eigenen Combos und Formationen auf der Bühne auf. In den vergangenen Jahren bereiste sie verschiedene Länder und begeisterte dort mit ihrer einzigartigen Stimme.

Das Roncalli-Ballett entführt das Publikum in eine Welt der Fantasie mit farbenfrohen und kreativen Kostümen. Die vier Tänzerinnen nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit der 20er-Jahre oder sogar in die Zukunft. Mit einer Mischung aus verträumten und dynamischen Bewegungen schafft das Roncalli-Ballett fließende Übergänge zwischen den einzelnen Darbietungen.

Roncalli Royal Orchestra

Roncalli hat es geschafft, den klassischen Zirkus in eine moderne und nachhaltige Unterhaltungsform zu transformieren. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Nostalgie, Poetik, Magie und Moderne ist Roncalli ein Spitzen- sowie Vorreiter der Zirkusbranche und schafft es dadurch weiterhin, jedes Jahr Millionen von Besuchern in seinen Bann zu ziehen.