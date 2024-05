Hamburg (ots) - Nordeuropaexperten der Hamburger Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn setzen nach Dänemark nun auch verstärkt auf Schweden: neues Portal svensk.de mit rund 4.800 Ferienhäusern im Königreich Schweden.

Mit fast 40.000 Ferienhäusern in Dänemark auf dansk.de ist der Ferienhausspezialist Kröger+Rehn seit mehr als 50 Jahren führend, wenn es um individuellen Urlaub zwischen Rømø und Bornholm geht. Mit einem kompletten Relaunch seiner Online-Buchungsplattform svensk.de setzt das Familienunternehmen nun erstmals auch verstärkt auf Schweden. Pünktlich zum Reisefrühjahr und -sommer 2024 sind auf svensk.de bereits 4.800 typisch schwedische Ferienhäuser zwischen Schonen im Süden, Lappland im hohen Norden, den Ostseeinseln Gotland und Öland sowie der Hauptstadt Stockholm mit ihrem großen Schärengarten buchbar.

Alle Urlaubsdomizile werden umfangreich mit zahlreichen Fotos außen und vor allem innen porträtiert. Eindrücke von Außengelände und Lage runden die Bildimpressionen ab. Hinzu kommen ausführliche Informationen zu Größe, Einrichtung, Anzahl der Betten, Entfernung zum Meer oder See, Haustierfreundlichkeit und vielem mehr.

Wer seine Traum-"Stuga", so der schwedische Name fürs Ferienhaus, gefunden hat, kann diese mit wenigen Klicks zum Wunschzeitraum sofort mit Bestpreis-Garantie buchen. Dies gilt auch für Special-Interest-Häuser für beispielsweise Angler, Gäste mit Handicap oder größere Unterkünfte für Familien, Freunde oder Gruppen. Last-Minute-Angebote runden das Portfolio ab. Der besondere Service von svensk.de: Bei Fragen zu Ferienhaus, Buchung oder Anreise nach Schweden sind die Skandinavienexperten von svensk.de täglich von 9 bis 22 Uhr telefonisch kostenlos unter Tel. 0800 - 180 65 07 erreichbar - auch am Wochenende.

Abgerundet wird das neue Ferienhausportal svensk.de durch einen individuellen "Reiseführer Schweden" mit umfassenden und persönlichen Informationen und Tipps zum Reise-Königreich Schweden. Zu den Themen zählen Geografie und Kultur genauso wie Wirtschaft, Gesellschaft, Attraktionen für Familien mit Kindern. Alle Informationen werden fortlaufend erweitert, ergänzt und aktualisiert. Da zum Schwedenurlaub auch die Anreise ab Deutschland mit der Fähre gehört, zählt zum Qualitätsanspruch von Kröger+Rehn darüber hinaus die Möglichkeit der direkten Fährbuchung teils mit Rabatt.

Die neue Website svensk.de ist ebenso optimiert für die Nutzung am heimischen PC sowie für mobile Endgeräte wie Tablet und Smartphone.

"Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, dass besonders Skandinavienurlauber Individualisten sind, die ihre Unterkunft genauso schätzen wie Wissen über die Destination. Wie dansk.de möchten wir darum auch unser neu gestaltetes Schwedenportal svensk.de nicht nur als reines Buchungstool anbieten, sondern zukünftig zu einem echten Reiseführer für Schweden ausbauen", sagt Sebastian Rehn, geschäftsführender Inhaber der Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH.

Die Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1973 auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienhäusern in Dänemark und Schweden spezialisiert. Die Partner der Agentur sind nordische Ferienhausvermietungen jeder Größenordnung und lokale Touristenbüros, die auf eine jahrelange Erfahrung in der Vermietung örtlicher Ferienhäuser zurückblicken. Das Familienunternehmen versteht sich als Mittler zwischen den beliebten skandinavischen Ferienhausmärkten und den Urlaubswünschen deutschsprachiger Ferienhausurlauber. Zu den Serviceleistungen des Unternehmens gehören unter anderem eine Bestpreis-Garantie sowie ein kostenloses Informations-, Buchungs- und Servicetelefon, das täglich von 9 bis 22 Uhr erreichbar ist.

Pressekontakt:

Sebastian Rehn Geschäftsführender Inhaber Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH Schnackenburgallee 158 22525 Hamburg Telefon: +49 40 54 77 95 95 Mail: feedback@svensk.de Website: https://www.svensk.de

Original-Content von: Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH