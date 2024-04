MTEL Germany der neue Mobilfunkanbieter in Deutschland hat mit der Expansion am deutschen Markt begonnen und seinen ersten Shop in Mönchengladbach eröffnet, gefolgt von München und bis Jahresende sind weitere 30 MTEL Shops in ganz Deutschland geplant. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/174489

Mönchengladbach (ots) - FEIERLICHE ERÖFFNUNG DES ERSTEN MTEL GERMANY SHOPS

Mit einem einzigartigen Angebot an Mobil- und Fernsehdiensten ist der neue Telekommunikationsanbieter MTEL Germany nun auf dem deutschen Markt vertreten. Das Unternehmen, das seit über zehn Jahren erfolgreich auf dem europäischen Markt tätig ist, bietet seine Dienstleistungen, nun auch überall in Deutschland an - unabhängig davon, ob die Mobilfunkkunden in Deutschland leben, oder gerne verreisen.

MTEL Germany hat mit der Eröffnung seines ersten von insgesamt 30 Shops in Deutschland einen wichtigen Meilenstein in Mönchengladbach gesetzt. An der Eröffnungsfeier nahmen angesehene Gäste und prominente Geschäftsleute teil, um das Ereignis zu feiern. Den modernen Shop, der die Kunden in einer einladenden Atmosphäre empfängt, wurde feierlich von Vladimir Lucic, dem Generaldirektor der Telekom Srbija, sowie den Generaldirektoren von MTEL Germany, Stefan Bozic und Bojan Obradovic, eröffnet.

"Unsere Erwartungen an den deutschen Markt sind hoch, insbesondere da wir viel Wert auf die Qualität unserer Dienstleistungen legen, welche wir den Kunden anbieten. Dies wäre ohne die großartige Zusammenarbeit mit unseren deutschen Partnern nicht möglich gewesen, wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. Indem wir europäische und globale Trends sorgfältig verfolgen, haben wir einen ideales Angebot für unsere Kunden geschaffen. Ob Sie nun in Deutschland leben oder die Welt bereisen, mit einer MTEL Germany SIM-Karte sind unsere Kunden immer und überall verbunden. Ich lade herzlich alle Interessierten ein, unsere Shops zu besuchen, um sich von der Qualität unserer Dienstleistungen persönlich zu überzeugen und Teil unserer stetig wachsenden Kundenfamilie zu werden. Ich persönlich bin überzeugt, dass sie von unserem Service so begeistert sein werden, dass sie uns gerne ihren Freunden und der ihrer Familie in Deutschland weiterempfehlen werden.", sagte Vladimir Lucic, Generaldirektor der Telekom Serbien, nach der Eröffnung des Shops in Mönchengladbach.

Nach sorgfältiger Analyse des deutschen Mobilfunkmarktes wurde Vodafone als strategischer Partner ausgewählt. Dank seiner innovativen Herangehensweise ermöglichte Vodafone eine erstklassige technische Implementierung, einschließlich modernster Technologien wie 5G und VoLTE. Dies garantiert den Kunden von MTEL Germany hochwertige Telefonie und schnelles, zuverlässiges mobiles Internet, sowohl in Städten als auch in ländlichen Gebieten Deutschlands.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Kunden von MTEL erhalten Zugang zu einer mobilen Datenautobahn, die hohe Datenraten und ausreichend Kapazität für den digitalen Alltag bietet. Durch unseren kontinuierlichen Netzausbau ist das LTE-Netz von Vodafone für mehr als 99 Prozent der Menschen verfügbar, der neue Mobilfunk-Standard 5G für mehr als 91 Prozent der Bevölkerung", hob Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone, hervor.

MTEL Germany bietet den Kunden Mobilfunkdienste (Prepaid und Postpaid) und Fernsehdienste mit besonderen Vergünstigungen für alle, die bereit sind, etwas Neues auszuprobieren.

"Neue Kunden von MTEL Germany haben die Möglichkeit, ihre bestehende Nummer vom bisherigen Mobilfunkanbieter zu behalten und können den für Ihre Bedürfnisse idealen Tarif individuell wählen. Eine herausragende Besonderheit aller MTEL-Tarife ist unser 'Roaming Plus' - zusätzliche GB für beliebte Reiseziele wie die Türkei, Albanien, Ägypten, Israel und bald auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. MTEL-Kunden genießen zudem Roaming-freies Telefonieren und Surfen in Großbritannien, innerhalb der EU sowie der Schweiz. Diese und viele weitere Vorteile stehen unseren Kunden zur Verfügung", erklärte Stefan Bozic, Generaldirektor von MTEL Germany.

Bozic nutzte die Gelegenheit, auch die Einführung des 5G-Netzes ab Juni 2024 anzukündigen.

MTEL TV zeichnet sich vor allem durch ein vielfältiges und legales Serien- und Filmangebot aus.

"Wir haben ehrgeizige Ziele für die Zukunft. Wir werden unser Vertriebsnetz weiter ausbauen und bis zum Jahresende in allen größeren deutschen Städten präsent sein, damit wir unseren Kunden neben unserer Hotline und Website, auch persönlich vor Ort zur Verfügung zu stehen. Gleichzeitig legen wir einen starken Fokus auf soziale Verantwortung, denn wir glauben daran, dass unser Erfolg Hand in Hand mit dem Wohlergehen der Gemeinschaft geht", betonte Bojan Obradovic, Generaldirektor von MTEL Germany.

Neben der Filiale in Mönchengladbach hat MTEL Germany auch einen Shop in München eröffnet, und die Eröffnung weiterer in Düsseldorf und Bochum wird in Kürze erwartet. Alle Dienste von MTEL Germany sind über die Website mtelgermany.de und unsere Prepaid-Dienste über ein weitverzweigtes Netzwerk von Vertriebspartnern wie die Deutsche Post, OMW- und ENI-Tankstellen, Kioske, uvm. erhältlich.

