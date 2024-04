Berlin (ots) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), Pionier innovativer Haushaltsgeräte stellt heute mit dem Dreame Pocket den neuesten Vertreter seiner Haarstyling-Serie vor. Der klappbare Haartrockner ist dank seiner Aufsätze nicht nur ein waschechtes Allround-Talent, sondern liefert auch in Punkto Leistung ab, wie man es von Dreame kennt.

Kompakt und leicht – Das Styling-Wunder im Handtaschenformat

Das neueste Mitglied der Haarpflegeserie kommt mit allem, was man sich für das Haarstyling wünschen kann. Und weil der Name „Pocket“ auch Programm ist, ist er besonders kompakt, klappbar und wiegt nur leichte 300 g. Damit kann er überall mitkommen, was dank der mitgelieferten Tragetasche besonders einfach ist.

Mehr als ein einfacher Föhn

Mit seinen zwei Aufsätzen wird aus dem kleinen Kraftpaket ein echtes Multitalent. Der Unfrizz Nozzle-Aufsatz bändigt widerspenstiges Haar und ermöglicht elegante Looks mit glattem und glänzendem Haar. Der Curling Nozzle-Aufsatz erleichtert das gleichzeitige Trocknen und Stylen. Er lockt das Haar dank der Selbstansaugtechnologie, ohne es zu beschädigen.

Schont Haare und Kopfhaut

Die neue Doppel-Platin-Technologie mit negativen Ionen neutralisiert statische Elektrizität. Das verhindert Frizz und versiegelt die Kutikula des Haares, um es beim Föhnen zu schützen. Der intelligente NTC-Temperatursensor (Negative Temperature Coefficient) misst gleichzeitig die Temperatur 300-mal pro Sekunde, damit sie im Heißluftmodus nie über 57°C steigt.

Schonend und kraftvoll – Die Trocknungstechnologie

Der Motor mit 110.000 U/min braucht nur 40 Sekunden, um kurzes Haar vollständig zu trocknen, und nur 4 Minuten, um langes Haar zu trocknen. Damit ist der Dreame Pocket nicht nur kompakter, sondern hat auch Leistungswerte, wie ein Großer.

Dazu verfügt er über fünf Modi (Kalt, Warmluft, Heißluft, sofortige Frische, Zyklisch Warm/Kalt) und zwei Luftstromgeschwindigkeiten. Und damit es nicht zu laut wird, ist der Dreame Pocket mit einem sechsschichtigen Geräuschreduzierungssystem ausgestattet, was die Lautstärke auf weniger als 60 dB reduzieren kann.

Preise und Verfügbarkeit

Der Pocket High-Speed Hair Dryer ist in den Farben Sidney Grey und Titanium Gold zum Preis von 159 Euro im Dreame Onlineshop sowie Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CVHGRJX4?maas=maas_adg_E06AB67D089D293A44814D451FA0785B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), Mediamarkt, Saturn, OTTO und Cyberport erhältlich.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

