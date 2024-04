Itzehoe (ots) - Langfristig wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Das könne man reflexartig als ungerecht verurteilen, um der deutschen Neidkultur gerecht zu werden, sagt Jörg Wiechmann. Statt dessen empfiehlt der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) die amerikanisch-positive Sicht: "Jemand ist finanziell erfolgreich? Great! Was muss ich tun, um es auch zu sein?"

Die Antwort findet er in der aktuellen Liste der Superreichen. Sie reicht von den Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page auf den Plätzen 10 und 9 über Investor Warren Buffett von Berkshire Hathaway auf Platz 6 bis zu Tesla-Gründer Elon Musk, Amazon-Chef Jeff Bezos und dem derzeit reichsten Menschen der Welt Bernard Arnault, Großaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH. Moment - Großaktionär? Genau das hätten alle gemeinsam, sagt Wiechmann: "Ausnahmslos alle haben ihr Vermögen mit Aktien gemacht und halten es nach wie vor zum größten Teil weiterhin darin."

Das belege die wissenschaftlich ohnehin fundierte Erkenntnis, dass Aktien langfristig die ertragreichste Anlageklasse seien, unterstreicht der Experte. Deshalb eifere der IAC seit seiner Gründung den Superreichen nach und setze in seinem Portfolio auf dieselben Aktien. Bis auf Tesla, und das war gut so: Nach zunächst grandioser Entwicklung bis zum Höchstkurs habe sich der Kurs von Elon Musks Aktie wieder mehr als halbiert. "Das verdeutlicht auch: Die Superreichen gehen ein enormes Risiko ein, indem sie ihr Vermögen größtenteils in nur einer Aktie halten", betont Wiechmann.

Wer sich das als Privatanleger nicht leisten könne oder wolle, müsse deshalb breiter streuen. Zum Beispiel, indem auf die Aktien aller Superreichen gesetzt werde. Oder wie im IAC noch breiter gestreut auf 50 internationale Qualitätsaktien. Damit sei das Risiko sehr breit gestreut, gleichzeitig lege man sein Geld so an wie die Reichen, erklärt Wiechmann. "So profitiert der Anleger eins zu eins vom Trend, dass deren Vermögen langfristig überdurchschnittlich wachsen."

