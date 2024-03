Bad Segeberg

Bad Segeberg In den vergangenen Jahren hat kaum eine Branche so viele Änderungen erfahren, wie die Finanzdienstleistung. Von neuen Produkten hin zu hohen Zinsen, haben sich zusätzlich neue Käufergruppen und zahlreiche Mitbewerber entwickelt. Um zwischen diesen Einflüssen das eigene Unternehmen als Finanzdienstleister voranzubringen, ist mittlerweile die Arbeit mit Performance-Agenturen unabdingbar. Als einer der Top-Anbieter für digitale Werbemaßnahmen in diesem Bereich gilt die DHEON GmbH. Das Unternehmen unterstützt Finanzdienstleister und Anlageberater dabei, das eigene Geschäftsergebnis auf Grundlage von validen Daten um ein Vielfaches zu steigern.

"Eine professionelle Außendarstellung reicht heutzutage nicht mehr aus, um Vertrauen und Aufmerksamkeit bei Interessenten zu wecken", sagt Richard Tinß, einer der zwei Geschäftsführer der DHEON GmbH. Um als Finanzdienstleister neue Umsatzrekorde zu erzielen, müssen täglich Kundenanfragen erzeugt werden, ohne sich hierfür aus der Beratung zurückziehen zu müssen. An diesem Schritt setzt das Unternehmen des Marketing-Experten an: Werbeanzeigen auf Social Media und valide Verkaufsprozesse sind hierbei die zwei wesentlichen Hebel für nachhaltiges Wachstum.

Damit ambitionierte Finanzdienstleister auf ein schlüsselfertiges System zur Kundengewinnung zurückgreifen können, hat die DHEON GmbH das "Data Sales System" konzipiert. Hierbei handelt es sich um ein vollumfängliches und uneingeschränkt skalierbares System aus Prozessen, welche die Kundengewinnung, die Beratung und den Verkauf betreffen. Dabei können Finanzdienstleister zu jeder Zeit in die Umsetzung des Systems einsteigen, ohne eine gewisse Mitarbeiter- oder Kundenanzahl vorweisen zu müssen.

"Im Gegensatz zu klassischen Agenturen begleiten wir unsere Kunden bis zur Gestaltung des Vertriebs und After-Sales-Prozesses", sagt Christian Kronbügel als Geschäftsführer und Experte für strategische Prozessgestaltung im Unternehmen. Damit werden Finanzdienstleister auf ihrer Reise zu mehr Umsatz nicht mit einer Flut an Leads allein gelassen. Vielmehr steht der erfolgreiche und reproduzierbare Abschluss der Interessenten im Vordergrund. Das gelingt den Kunden der DHEON GmbH durch die Einführung valider Geschäftsprozesse und die anschließende Skalierung der Mitarbeiteranzahl.

Wer nicht handelt, hat schon verloren: Der Markt scheint auch dieses Jahr nicht auf Anbieter zu warten, die an ehemals bewährten Systemen festhalten. Dieser Trend zeichnet sich ebenso in jeder der zahlreichen Fallstudien auf der Website des Unternehmens ab. Ein klarer Appell geht somit an Finanzdienstleister, die auch künftig über den Tellerrand ihrer Bestandskunden hinausschauen möchten: Digitale Vertriebswege und qualifizierte Neukunden über Social Media sollten zu keinem Zeitpunkt unterschätzt werden.

Die DHEON GmbH berät Unternehmen individuell zu den Möglichkeiten der qualifizierten Neukundengewinnung und Prozessgestaltung. Aufgrund hoher Nachfrage sollten sich Interessenten proaktiv auf ein kostenfreies Erstgespräch bewerben.

Über die DHEON GmbH:

Für Vertriebe, Immobilienmakler, Finanzdienstleister und Betreiber von Off-Market-Portalen ist die DHEON GmbH der erste Ansprechpartner in Sachen Wachstum, Prozessgestaltung und Neukundengewinnung. Durch datengestützte Systeme und valide Vorgehensweisen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, langfristig zu neuen Umsatzrekorden zu gelangen.

Pressekontakt:

DHEON GmbH Richard Tinß E-Mail: kontakt@dheon.de Webseite: https://www.dheon.de

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH