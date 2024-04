Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 50 € Rabatt und einen Turnbeutel im Wert von 20 € als Geschenk bei einem Einkauf im Wert von 140 €. Der Rabatt gilt nur auf Bekleidung und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

Kieler Woche vom Wasser! Mit dem exklusiven Angebot segeln Sie an Bord eines Schiffes (Segler oder Motorschiff ) und erleben KIEL.SAILING CITY aus einer neuen Perspektive. Wählen Sie zwischen einer Tagesfahrt am 24. Juni 2024 oder einer Abendfahrt zum Abschluss am 30. Juli 2024. Ein einmaliges Erlebnis nicht nur für Wasserfreun-de. Und die Zeit davor oder danach erholen Sie sich im Wellnessbereich Birke Spa. Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung, eine Kopfbedeckung und Sonnenschutz, damit Sie für alle Wetterverhältnisse gewappnet sind!