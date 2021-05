Hobenköök Catering und Pop up Restaurant ist der kulinarische Ort im Hamburger Hafen, an dem regionale und saisonale Lebensmittel angeboten und zu überraschenden, echten und natürlich leckeren norddeutschen Speisen zubereitet werden. Damit wollen wir ein Bewusstsein schaffen, woher unsere Lebensmittel kommen, wie wertvoll und reich sie in ihrer ursprünglichen Vielfalt sind.