Tschechische Symphoniker, Prag und Coro di Praga

Zwei Highlights der klassischen Musik, Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll und die mächtige „Schicksalssinfonie“ Nr. 5 in c-Moll von Ludwig van Beethoven – zwei der ergreifendsten Meisterwerke an einem Konzert-Abend!