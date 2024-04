Auch in diesem Jahr gibt es wieder exklusive Angebote für unsere Leserinnen und Leser im Rahmen des Hafengeburstages.

Genießen Sie eine besondere Auszeit alleine oder mit Freunden und Familie, bei einer unserer Fahrten auf dem Salonschiff „HAMBURGER DEERN“. Schippen Sie mit uns durch den Hamburger Hafen und genießen die kleine Auszeit mit Verköstigung. Das ist der perfekte Moment um während dem Hafengeburtstag Ihre Seele baumeln und sich eine sanfte Briese um die Nase wehen zu lassen.

Begleitfahrt zur großen Einlaufparade -

mit live Erklärung durch den Schiffsführer



Termin Donnerstag, 9. Mai 2024 Abfahrt / Ankunft Sandtorhöft – Kehrwiederspitze Ablauf 13.30 Uhr: Boarding

14-17 Uhr: Begleitfahrt Tickets 46 € pro Person zzgl. Gebühren

(inkl. 3-stündiger Fahrt, Erklärungen zu den Schiffen, eines Freigetränsk und eines Fischbrötchens)

Tickets kaufen

Hafenrundfahrt XXL

Ausführlicher Hafen- und Elbetörn entlang den zahlreichen Gastschiffen, mit live Erklärungen durch den Schiffsführer.



Termin Sonnabend, 11. Mai 2024 Abfahrt / Ankunft Sandtorhöft – Kehrwiederspitze Ablauf 16.30 Uhr: Boarding

17-19 Uhr: Hafenrundfahrt Tickets 39 € pro Person zzgl. Gebühren

(inkl. 2-stündiger Hafenrundfahrt mit live Erklärungen, eines Freigetränks und eines Fischbrötchens)

Tickets kaufen

Begleitfahrt -

Zur großen Auslaufparade



Termin Sonntag, 12. Mai 2024 Abfahrt / Ankunft Sandtorhöft Ablauf 16.00 Uhr: Boarding

16.30-19 Uhr: Hafenrundfahrt Tickets 39 € pro Person zzgl. Gebühren

(inkl. 2–2,5-stündiger Fahrt, Erklärungen zu den Schiffen, eines Freigetränsk und eines Franzbrötchens)

Tickets kaufen

