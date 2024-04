Kommen Sie mit auf eine besondere Reise in die Welt der Gewürze.

Obwohl kein Curry-Rezept wie das andere ist, haben sie doch alle etwas gemeinsam – Tradition! Egal, ob die Rezepte aus Restaurants, von Straßenhändlern, aus Privathaushalten oder aus Kochbüchern stammen, sie alle lassen sich bis in die Frühgeschichte Indiens zurückverfolgen.

Sie kommen in das Spicy’s Gewürzmuseum und lauschen einem stimmungsvollen Vortrag, der sich mit den häufigsten Bestandteilen des „Curry-Pulvers“ beschäftigt. Dabei genießen Sie einen aromatischen Zimtkaffee, der natürlich mit echtem Ceylon-Zimt (Canehl) zubereitet wird, und naschen dazu feinste Curry-Schokolade und leckeren Butterkuchen. Nun wird es Zeit für ein Gewürzquiz, bei dem Sie Ihr Wissen testen können.

Anschließend folgen Sie dem einflussreichen und angesehenen Gewürzkaufmann Jacob Lange (gespielt von dem professionellen Schauspieler Tobias Brüning). Sein Weg führt vorbei an den schönsten Stationen des weltweit einzigartigen Weltkulturerbes Speicherstadt bis zum Restaurant KÖRRI in der Springeltwiete im Kontorhausviertel.

Hier erwartet Sie Chefkoch und Inhaber Sven Lieske, der seine Kochausbildung im Raffles Hotel „Vier Jahreszeiten“ absolviert hat, mit einem 3-Gänge-Menü. Sie haben die Möglichkeit, aus 4 verschiedenen Gerichten Ihren Hauptgang auszuwählen.

Lassen Sie es sich schmecken!

Termin Mittwoch, 29.5.2024

Mittwoch, 5.6.2024 Ort Spicy’s Gewürzmuseum

Am Sandtorkai 34

20457 Hamburg Beginn 15:30 Uhr (Ende ca. 20 Uhr) Tickets 59 € ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. Eintrittskarte und Vortrag im Gewürzmuseum, Zimtkaffee und Butterkuchen, Gewürz­schokolade, Gewürzquiz, Kaufmanns­Schauspielrundgang, 3­-Gänge­Menü im Restaurant KÖRRI und Give­ away)

