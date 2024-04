Erleben Sie die erste „Vier Flaschen“-Weinprobe im Theater

Nach unseren erfolgreichen Online-Live-Tastings präsentieren wir nun die „Vier Flaschen“ live auf der Bühne – diesmal mit dabei: Hamburger Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, Hamburgs großer Wein-Experte Michael Kutej und Weinentdecker Axel Leonhard. Als besonderes Highlight begrüßen wir Fritz Keller persönlich, der seine Weine präsentieren wird. Fritz Keller – eine Persönlichkeit, die sich nicht nur im Wein, sondern auch im Fußball auskennt. Als Patenkind des legendären Fritz Walter und ehemaliger DFB-Präsident verbindet er Leidenschaft und Expertise auf einzigartige Weise. Zusammen mit seiner Familie führt er das renommierte Weingut Franz Keller und das Top-Restaurant Schwarzer Adler in dritter Generation. Die neuen Gebäude des Weinguts liegen idyllisch inmitten der terrassenförmig angelegten Weinberge am Kaiserstuhl. Freuen Sie sich darauf, vier exklusive Weine, bereitgestellt von unserem Weinpartner HAWESKO, zu verkosten und spannende Geschichten rund um die Welt des Weins zu erleben. Tauchen Sie ein in die einzigartige Eleganz, Finesse und Mineralität von Fritz Kellers Weinen aus früh gelesenen Trauben.

Termin Donnerstag, 16. Mai 2024 Ort Schmidtchen Theater Beginn 20.00 Uhr Dauer ca. 90 Minuten Ticket 59 € pro Person zzgl. Gebühren(inkl. Weinprobe aller vier Weine,Wasser, Käsewürfel sowie einer Brezel) Vor Ort verkostet werden:

2019 Sparkling JUBILUM Weingut Am Klotz

2021 Weißburgunder BASSGEIGE

2021 Grauburgunder GG KÄHNER

2023 Spätburgunder Rosé JEDENTAG

