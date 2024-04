Zur Vorweihnachtszeit durch die illuminierte Speicherstadt mit Ringelnatz

Es ist schon Tradition beim Hamburger Abendblatt, sich in die Weihnachtszeit mit Kuttel Daddeldu ein-zustimmen und zu feiern.

An diesen besonderen Abenden entern Sie das Spicy’s Gewürzmuseum und trinken dort einen Punsch nach altem Hausrezept. Wenn sich die Speicherstadt dann langsam in stimmungsvolles Licht hüllt, begleiten wir Sie im Schein der alten, malerischen Speicher und Fleete zur mollig-warmen Barkasse. Schauspieler Tobias Brüning nimmt Sie mit auf eine Reise in die skurrile Welt von Joachim Ringelnatz und Sie tauchen Sie ein in dessen Gedichte. Die Klassiker wie „Der Weihnachtsbaum“, oder „Einsiedlers Heiliger Abend“ treffen auf die klagenden Weihnachtsgänse und natürlich auch auf die zwei Ameisen.

Und Vorsicht beim Aussteigen: Stolpern Sie nicht über den schlafenden Daddeldu.



Termine Mittwoch, 27.11.2024

Donnerstag, 28.11.2024

Sonntag, 1.12.2024 Beginn 16:45 Uhr (bis ca. 19:30 Uhr) Treffpunkt Spicy’s Gewürzmuseum

Am Sandtorkai 34

20457 Hamburg Tickets 49 € ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. Exklusivöffnung Museum, Eintrittskarte, Vortrag, Brezel, hausgemachter Glühwein, Lesung auf der Luxus­ Barkassee, Give­-away)

