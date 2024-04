Starten Sie mit einem köstlichen Brunch in einen perfekten Tag.

Starten Sie morgens mit einem ausgiebigen Brunch im KÖRRI Speisekontor in einem stilvollen Ambiente in einen perfekten Tag. Ganze 3 Stunden können Sie allerlei Köstlichkeiten von einem reichhaltigen Brunch-Buffet, inkl. Kaffeespezialitäten, verschiedenen Säften, Kuchen und noch vieles mehr, genießen.

Im Anschluss geht es dann um 13 Uhr mit dem einflussreichen und angesehenen Gewürzkaufmann Jacob Lange (gespielt von dem professionellen Schauspieler Tobias Brüning) durch die weltweit einzigartige Hamburger Speicherstadt bis zum Spicy’s Gewürzmuseum.Hier erwartet Sie ein stimmungsvoller Vortrag und eine erfrischende Limonade auf Sie.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Termine

Sonnabend, 27.4.2024

Sonnabend, 11.5.2024 Beginn 10 Uhr (Ende ca. 15 Uhr) Treffpunkt KÖRRI Speisekontor

Springeltwiete 2

20095 Hamburg Tickets 60 € ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. 3­-stündiger Brunch, Speicherstadtrundgang, Eintritt und Vortrag im Gewürzmuseum, hausgemachte Limonade, Gebäck, Give­-away)

Das Hamburger Abendblatt ist Vermittler.

Tickets kaufen

