Bei dieser Veranstaltung ist für jeden etwas dabei!

Bei dieser besonderen Veranstaltung entführt Sie Schauermann Hein, verkörpert von Schauspieler Tobias Brüning, in die teils skurrile Welt von Joachim Ringelnatz. Egal ob es die heiteren Geschichten rund um Kuttel Daddeldu, die Ameisen oder die Liebesgedichte sind, es ist sicherlich für jeden etwas dabei!

Vorab und im Laufe der unterhaltsamen Lesung gibt es immer wieder kurze Pausen, in denen wir Ihnen kleine Köstlichkeiten rund um die von Joachim Ringelnatz so geliebte „Pellka“ (Pellkartoffel) servieren.Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Museum zu besichtigen, denn schließlich sind Sie ja mittendrin.

Wir wünschen Ihn viel Freude!

Termine Donnerstag, 12.9.2024

Freitag, 20.9.2024 Treffpunkt Spicy’s Gewürzmuseum,

Am Sandtorkai 34

20457 Hamburg Beginn 17:30 Uhr (Ende ca. 20:00 Uhr) Tickets 49 € ggf. zzgl. Gebühren

(inkl. Eintrittskarte Museum, Vortrag, Glas Prosecco, Ringelnatz­- und­ Konsorten­Lesung, in den Lese Pausen vier feine, kleine Gerichte, Baguette mit Gewürzdip, Give­ away)

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de