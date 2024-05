Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 20 % Rabatt auf die Spieltage am Freitag, Sonnabend und Sonntag.*

Wie krönt man einen Kopflosen? Was macht ein Fisch im Vogelkäfig? Was ist das Paradies? Antworten gibt der Cirque Bouffon mit seiner neuen Show PARAISO. Ganz im Stil des französischen Nouveau Cirque verzaubert Sie das internationale Künstlerensemble mit Artistenkunst, Komik, Musik, Theater und Tanz. PARAISO (dt. Paradies) ist die Vorstellung eines wunderbaren, göttlichen Ortes, an dem jeder König oder Königin sein darf. Inspiriert vom Werk des niederländischen, spätgotischen Malers Hieronymus Bosch hat der französische Regisseur Frédéric Zipperlin eine mitreißende, neue Show erschaffen, in der es um illustre Figuren und Fabelwesen geht, die zudem viele ungewöhnliche Bildelemente enthält. Der Cirque Bouffon wurde 1999 von Frédéric Zipperlin und Anja Krips gegründet. Ihre Philosophie basiert auf der konventionellen Zirkusästhetik, doch darüber hinaus kreierten sie ein eigenes, unverwechselbares Genre: keine Folge von Zirkusnummern, son-dern dramaturgisch gearbeitete Vorführungen, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, die Welt des Bouffons intim und ehrlich zu erleben. Die Protagonisten überraschen mit Eindrücken, Bildern und Emotionen, skurrilen Situationen und traumhafter Magie. Kombiniert mit rauschhaft schönen, sinnlich melancholischen Musikstücken des ukrainischen Komponisten Sergej Sweschinski, ist PARAISO eine Show der internationalen Extraklasse. Ein schillerndes Kaleidoskop und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Der Cirque Bouffon gastiert auf dem Heiligengeistfeld vom 20. September bis zum 10. Oktober 2024.